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dia 1º de janeiro

PT anuncia que boicotará posse de Bolsonaro no Congresso

Por meio de nota, o partido afirmou reconhecer o resultado das eleições deste ano, mas defendeu que elas foram marcadas por falta de lisura

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 16:53
Posse de Bolsonaro tem presença confirmada de 12 chefes de Estado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A liderança do PT na Câmara dos Deputados informou nesta sexta-feira, 28, que nenhum de seus parlamentares participará da cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) no dia 1º de janeiro no Congresso Nacional.

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