PT anuncia que boicotará posse de Bolsonaro no Congresso

A liderança do PT na Câmara dos Deputados informou nesta sexta-feira, 28, que nenhum de seus parlamentares participará da cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) no dia 1º de janeiro no Congresso Nacional.
Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 16:53
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