PSL lança site oficial para divulgar informações sobre governo de transição

O PSL criou um site para informar sobre as decisões oficiais que serão tomadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro durante o governo de transição. O anúncio foi feito na página do partido no Twitter na quinta, 1. Intitulado "Muda de Verdade", o portal está no ar, mas ainda não tem publicações.

As decisões de Bolsonaro começarão a ser veiculadas ali a partir da próxima semana, quando a equipe de transição for oficialmente anunciada e iniciar os trabalhos. O partido criou ainda canais no Twitter (@portalmudabr), no Facebook e no Instagram.

Novo site trará informações oficiais da transição Foto: Crédito: PSL/Reprodução

"Uma nova história começa a ser escrita e o nosso país, se Deus quiser, será reerguido. P/ ficar por dentro das informações oficiais sobre esse período de transição de governo e decisões de Bolsonaro, siga as redes do #PortalMudaDeVerdade (@portalmudabr),que será lançado em breve", diz o tuíte do PSL.