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POLÌTICA

PSL lança site oficial para divulgar informações sobre governo de transição

Chamado 'Muda de Verdade', o portal está no ar, mas ainda não tem publicações

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 22:36
O PSL criou um site para informar sobre as decisões oficiais que serão tomadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro durante o governo de transição. O anúncio foi feito na página do partido no Twitter na quinta, 1. Intitulado "Muda de Verdade", o portal está no ar, mas ainda não tem publicações.
As decisões de Bolsonaro começarão a ser veiculadas ali a partir da próxima semana, quando a equipe de transição for oficialmente anunciada e iniciar os trabalhos. O partido criou ainda canais no Twitter (@portalmudabr), no Facebook e no Instagram.
Novo site trará informações oficiais da transição Foto: Crédito: PSL/Reprodução
"Uma nova história começa a ser escrita e o nosso país, se Deus quiser, será reerguido. P/ ficar por dentro das informações oficiais sobre esse período de transição de governo e decisões de Bolsonaro, siga as redes do #PortalMudaDeVerdade (@portalmudabr),que será lançado em breve", diz o tuíte do PSL.
O partido também lançou a hashtag #MudaDeVerdadeBrasil para perguntar aos internautas o que eles esperam do governo de Bolsonaro. Nos comentários, os eleitores pedem desde a "extinção de petistas" a propostas mais reais, citando medidas econômicas, como a privatização de estatais, ou pedindo uma solução para a violência e para a corrupção.

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