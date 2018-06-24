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Eleições 2018

PROS anuncia aliança com PRB e declara apoio à reeleição de Hartung

A decisão foi anunciada neste domingo (24) após a convenção estadual do PROS para eleição de sua executiva e de seu diretório estadual.

Publicado em 24 de Junho de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2018 às 20:55
Encontro estadual do PROS reuniu representantes de partidos da base aliada do governador Paulo Hartung. Crédito: Denilson Oliveira
A convenção do PROS realizada na manhã deste domingo (24) para eleger a executiva e o diretório estadual do partido serviu também para que a sigla anunciasse oficialmente a formação de um bloco com o PRB para as eleições de 2018. O grupo já anunciou apoio à reeleição do governador Paulo Hartung (MDB), embora a candidatura dele ainda não tenha sido confirmada.
De acordo com o deputado estadual Sandro Locutor, que irá liderar o PROS no Estado pelos próximos dois anos, o bloco também declarou apoio às candidaturas ao Senado do deputado estadual Amaro Neto (PRB) e do senador Ricardo Ferraço (PSDB). Os dois, inclusive, estiveram no encontro representando seus respectivos partidos.
Além de Amaro, o PRB  foi representado pelo secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro, que é presidente licenciado da sigla. Membros de outros partidos que fazem parte da base de Paulo Hartung também estiveram presentes. Entre eles, o presidente do PSD, Neucimar Fraga; o deputado estadual Marcelo Santos, do PDT; o presidente da Câmara de Cariacica, Cesar Lucas, do PV; e o presidente da Câmara de Laranja da Terra, Gilsinho Gomes Filho, do PMB.
Segundo Locutor, que é pré-candidato a deputado federal, existe uma expectativa de estender a aliança a esses partidos. "A ideia é formar um bloco maior, em especial para as candidaturas a deputado federal. Estamos num diálogo com os partidos que fazem parte hoje da base aliada do governador", afirma.

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