PROS anuncia aliança com PRB e declara apoio à reeleição de Hartung

Encontro estadual do PROS reuniu representantes de partidos da base aliada do governador Paulo Hartung. Crédito: Denilson Oliveira

A convenção do PROS realizada na manhã deste domingo (24) para eleger a executiva e o diretório estadual do partido serviu também para que a sigla anunciasse oficialmente a formação de um bloco com o PRB para as eleições de 2018. O grupo já anunciou apoio à reeleição do governador Paulo Hartung (MDB), embora a candidatura dele ainda não tenha sido confirmada.

De acordo com o deputado estadual Sandro Locutor, que irá liderar o PROS no Estado pelos próximos dois anos, o bloco também declarou apoio às candidaturas ao Senado do deputado estadual Amaro Neto (PRB) e do senador Ricardo Ferraço (PSDB). Os dois, inclusive, estiveram no encontro representando seus respectivos partidos.

Além de Amaro, o PRB foi representado pelo secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro, que é presidente licenciado da sigla. Membros de outros partidos que fazem parte da base de Paulo Hartung também estiveram presentes. Entre eles, o presidente do PSD, Neucimar Fraga; o deputado estadual Marcelo Santos, do PDT; o presidente da Câmara de Cariacica, Cesar Lucas, do PV; e o presidente da Câmara de Laranja da Terra, Gilsinho Gomes Filho, do PMB.