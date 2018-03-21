Promotor do MPES punido denuncia autoridades 'omissas e imorais'

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Em manifestação publicada na página dele no Facebook, o promotor disparou contra autoridades "omissas e imorais" e disse que tem como inimigos alguns juízes e promotores.

"Há muitos anos sou considerado um incômodo para vários setores dos poderes estaduais e municipais e é claro que isso é muito ofensivo para as autoridades omissas e até imorais que se sentem no direito de ser corruptas", asseverou.

A sanção aplicada a ele foi a de remoção compulsória, ou seja, a de transferência involuntária para outro local. Mas, de acordo com Izaias, ela já perdeu o objeto, uma vez que ele está a caminho da aposentadoria.

No texto, Izaias destaca que Mantenópolis, no Noroeste do Estado, onde atuava como promotor na Vara Única, é a única cidade do Brasil em que "todos os prefeitos que exerceram seus mandatos desde 1993 a 2012 foram condenados por improbidade administrativa e estão impedidos de concorrer a eleições".

"A podridão que o Brasil conhece hoje através da Operação Lava Jato, eu combato há 24 anos", escreveu o promotor.

VEJA VÍDEO

Na mesma publicação, o promotor publicou um vídeo no qual aparece lendo o texto. O vídeo é iniciado e concluído com imagens dele mesmo no local de trabalho. Izaias não tem as pernas e se locomove com dificuldades.