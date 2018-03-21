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Manifestação

Promotor do MPES punido denuncia autoridades 'omissas e imorais'

Izaias de Souza, que atuava em Mantenópolis, publicou vídeo no qual mostra dificuldades de locomoção

Publicado em 21 de Março de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 18:20
Crédito: Reprodução
O promotor Izaias Antônio de Souza, punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por "atraso sistemático" no trabalho, afirmou que sempre agiu de maneira correta em seus mais de 20 anos de atuação no Ministério Público do Estado (MPES).
Em manifestação publicada na página dele no Facebook, o promotor disparou contra autoridades "omissas e imorais" e disse que tem como inimigos alguns juízes e promotores.
"Há muitos anos sou considerado um incômodo para vários setores dos poderes estaduais e municipais e é claro que isso é muito ofensivo para as autoridades omissas e até imorais que se sentem no direito de ser corruptas", asseverou.
A sanção aplicada a ele foi a de remoção compulsória, ou seja, a de transferência involuntária para outro local. Mas, de acordo com Izaias, ela já perdeu o objeto, uma vez que ele está a caminho da aposentadoria.
No texto, Izaias destaca que Mantenópolis, no Noroeste do Estado, onde atuava como promotor na Vara Única, é a única cidade do Brasil em que "todos os prefeitos que exerceram seus mandatos desde 1993 a 2012 foram condenados por improbidade administrativa e estão impedidos de concorrer a eleições".
"A podridão que o Brasil conhece hoje através da Operação Lava Jato, eu combato há 24 anos", escreveu o promotor.
VEJA VÍDEO
Na mesma publicação, o promotor publicou um vídeo no qual aparece lendo o texto. O vídeo é iniciado e concluído com imagens dele mesmo no local de trabalho. Izaias não tem as pernas e se locomove com dificuldades.
"Estarei me aposentando, ou por tempo de contribuição ou por invalidez, porque o esforço desumano que tive que fazer ao longo de 24 anos, enfrentando as mais diversas barreiras de acessibilidade, estouraram as articulações de meus ombros", escreveu.

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