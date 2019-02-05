Projeto de Lei Anticrime é "tudo que se espera de nós", diz Mourão

O PL Anticrime foi apresentado por Moro à imprensa no início da tarde desta segunda-feira (04). O projeto prevê mudanças em 14 leis, entre elas, o Código Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e Código Eleitoral. A intenção, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é combater a corrupção, crimes violentos e facções criminosas. Na opinião de Mourão, o projeto é um conjunto de questões que “se harmonizam”, não sendo independentes uma da outra.