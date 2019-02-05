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Vice-presidente

Projeto de Lei Anticrime é "tudo que se espera de nós", diz Mourão

"O projeto do ministro Moro [] ataca a questão da execução penal, da corrupção, do caixa dois", afirmou o vice-presidente

Publicado em 

04 fev 2019 às 21:11

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 21:11

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, fala à imprensa. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o Projeto de Lei (PL) Anticrime, elaborado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, é “tudo que a população espera” do governo federal. “O projeto do ministro Moro […] ataca a questão da execução penal, da corrupção, do caixa dois. É tudo aquilo que a população espera do nosso governo e sempre foi a nossa proposta”.
O PL Anticrime foi apresentado por Moro à imprensa no início da tarde desta segunda-feira (04). O projeto prevê mudanças em 14 leis, entre elas, o Código Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e Código Eleitoral. A intenção, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é combater a corrupção, crimes violentos e facções criminosas. Na opinião de Mourão, o projeto é um conjunto de questões que “se harmonizam”, não sendo independentes uma da outra.
Para o vice-presidente, o projeto é fundamental para diminuir a violência no Brasil e o governo precisa trabalhar para aprová-lo no Congresso Nacional. “Passar é outra coisa. Mas temos que trabalhar no sentido de aprovar esse projeto, porque ele é fundamental para que a gente diminua a violência urbana no país”.
VISITA A BOLSONARO
O vice-presidente também disse que a visita que faria nesta terça-feira (05) ao presidente Jair Bolsonaro no hospital foi adiada. Ele explicou que a família do presidente pediu o adiamento da visita para que Bolsonaro possa descansar e falar o mínimo possível.
“A família pediu para adiar um pouco mais as visitas. Esse tipo de cirurgia, se a pessoa começa a falar, estufa o abdômen e aí dá problema. Precisa de repouso”. Mourão não disse se uma nova data de visita ao presidente já foi marcada.

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