Professores de direita discutem candidato a reitor da Ufes no dia 24

Grupo é liderado por Ricardo da Costa. Docente da universidade e admirador de Olavo de Carvalho, ele é assessor do MEC no governo Bolsonaro

Publicado em 13 de agosto de 2019 às 11:48 - Atualizado há 6 anos

Como parte da preparação de uma candidatura notadamente de direita para disputar a eleição para reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), professores e lideranças farão um encontro no dia 24 de agosto, em Vitória. A reunião deverá ocorrer na casa de Ricardo da Costa, professor da universidade cedido para o Ministério da Educação (MEC) no governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

A eleição deve ocorrer neste segundo semestre. No entanto, o calendário eleitoral ainda não foi divulgado pela universidade.

Medievalista, Ricardo diz que não será candidato, como já publicou a coluna Leonel Ximenes. Apenas aproveita a visibilidade que ganhou ao ser levado ao MEC para incentivar a manifestação de professores, até então "sempre temerosos de represálias institucionais e de assédio moral".

Admirador do escritor Olavo de Carvalho, notório influenciador do alto escalão do governo Bolsonaro, Ricardo da Costa avalia que décadas sem a participação de uma chapa de direita na disputa pela reitoria da Ufes fazem com que as concorrências não sejam verdadeiramente democráticas.

"Apenas vou incentivar os temerosos a entrar na lide: sem a presença de uma chapa de direita, como acontece há décadas, não se pode falar em disputa democrática, pois só há esquerda e esquerda da esquerda", disse.

Com um candidato de direita, ele quer discutir, na Ufes, temas como apuração de responsabilidades por pichações, combate ao tráfico de drogas e "combate e denúncia do uso das salas de aula como propaganda político-partidária".

