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Professor analisa as polêmicas dos comentários da internet

Opiniões emitidas nas postagens das redes sociais viraram arena de disseminação de ódio, defesa de ideias e distorção de fatos

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:34
O sociólogo Vitor Amorim de Angelo comentou sobre as polêmicas dos comentários da internet Crédito: Reprodução | Gazeta Online
O teor dos comentários em publicações do Facebook diz algo sobre o perfil de quem consome informações na internet. O espaço virou arena para disseminação de ódio, de distorção de fatos e, claro, de militância política.
Mas é possível extrair algo útil das caixas de comentários repletas de "haters"? Nós tentamos.
Selecionamos manifestações em notícias e reportagens publicadas no Facebook do Gazeta Online. Depois, convidamos o sociólogo e professor da UVV Vitor Amorim de Angelo para comentá-las e tentar decifrar o que pode explicar cada um dos comentários.
Pedimos e De Angelo fez uma previsão sobre quais serão os comentários sobre os comentários dele. "Gostaria que achassem que a explicação foi boa e que todo mundo entendeu tudo", brincou.
Mas ele sabe que não será assim. "As pessoas sempre acham que a escolha é muito deliberada, no sentido de apontar para um lado, construir uma narrativa X ou Y, para favorecer esse ou aquele político ou grupo. Não me parece. Tem aqui um conteúdo bastante plural", disse.
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