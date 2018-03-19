Professor analisa as polêmicas dos comentários da internet

O teor dos comentários em publicações dodiz algo sobre o perfil de quem consome informações na internet. O espaço virou arena para disseminação de ódio, de distorção de fatos e, claro, de militância política.

Selecionamos manifestações em notícias e reportagens publicadas no. Depois, convidamos o sociólogo e professor da UVV Vitor Amorim de Angelo para comentá-las e tentar decifrar o que pode explicar cada um dos comentários.

Pedimos e De Angelo fez uma previsão sobre quais serão os comentários sobre os comentários dele. "Gostaria que achassem que a explicação foi boa e que todo mundo entendeu tudo", brincou.

Mas ele sabe que não será assim. "As pessoas sempre acham que a escolha é muito deliberada, no sentido de apontar para um lado, construir uma narrativa X ou Y, para favorecer esse ou aquele político ou grupo. Não me parece. Tem aqui um conteúdo bastante plural", disse.