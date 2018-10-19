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Meio ambiente

Procuradoria cria grupo de pronta repressão a grandes desmatamentos

Grupo de Intervenção Rápida contra Superdesmatamentos na Amazônia, segundo Ministério Público Federal, tem objetivo de construir modelos de trabalho para atuação célere contra desmatamentos com área superior a 400 hct
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 12:01

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 12:01

Crédito: Maria Silane Souza da Silva
A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal (4CCR) criou o Grupo de Intervenção Rápida contra Superdesmatamentos. Composto por cinco procuradores, o grupo é permanente e tem como objetivo promover a rápida repressão civil e criminal a desmatamentos com área superior a 400 hectares identificados na Amazônia Legal.
As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.
O grupo deverá construir fluxogramas e modelos de trabalho replicáveis em todas as unidades do Ministério Público Federal situadas na Amazônia, para garantir elementos e subsídios aos procuradores responsáveis pelos casos de superdesmatamentos, para uma atuação célere e eficaz, tanto na esfera cível quanto na criminal.
Pela metodologia de trabalho, o núcleo será responsável por consolidar parcerias para receber alertas em tempo real de grandes desmatamentos e fazer o cruzamento imediato das informações dos polígonos com bases de dados públicos  Cadastro Ambiental Rural, Sistema de Gestão Fundiária  Sigef, Terra Legal, banco de dados de autuações e embargos do Ibama, entre outras -, para identificar possíveis responsáveis e beneficiários.
Também vai verificar se há autorização para o desmatamento concedida por órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e se houve vistoria in loco por parte do Ibama e do ICMBio na área, podendo solicitar fiscalização e adotar outras medidas investigativas adicionais para punir o desmatamento.
A intenção é que atuação do grupo contribua para aprimorar tanto a atuação do Ministério Público Federal quanto a de instituições parceiras no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, informou a Procuradoria.
GRUPO DA PROCURADORIA CONTRA O SUPERDESMATAMENTO
1) Ana Carolina Haliuc Bragança  procuradora da República no Amazonas  Coordenadora
 
2) Antônio Augusto Teixeira Diniz  procurador da República no município de Oiapoque
 
3) Daniel Azevedo Lôbo  procurador da República em Rondônia
 
4) Daniela Lopes de Faria  procuradora da República em Rondônia
 
5) Joel Bogo  procurador da República no Acre

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