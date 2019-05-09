OPERAÇÃO RUBI

Prisão em Kennedy: mochila com R$ 33 mil estava na casa de prefeita

Esquema de corrupção começou em 2014. Amanda Quinta, prefeita de Presidente Kennedy foi presa na Operação Rubi

Publicado em 9 de maio de 2019 às 17:10 - Atualizado há 6 anos

Operação do Ministério Público do Estado em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação | MPES

A mochila com R$ 33 mil em dinheiro apreendida durante uma operação do Ministério Público do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (9), em Presidente Kennedy, estava na casa da prefeita da cidade, Amanda Quinta (PSDB), e foi levada pelo empresário Marcelo Marcondes, que é acusado de pagar propina para agentes públicos do município.

De acordo com investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o dinheiro seria entregue ao companheiro da prefeita, José Augusto de Paiva. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que superfatura contratos e frauda licitações na cidade do Sul do Estado. Cinco pessoas foram presas no início da noite de quarta-feira, durante uma operação que investiga as possíveis fraudes da quadrilha.

O promotor de justiça Vitor Anhoque Cavalcanti, membro do Gaeco, afirmou que as investigações começaram no final de 2017. A primeira parte da operação foi focada em contratos das prefeituras de Presidente Kennedy e Marataízes com a empresa Limpeza Urbana LTDA. Os investigadores afirmam que os contratos superfaturados foram firmados a partir de 2014.

Além de companheiro, José Augusto de Paiva também é chefe de gabinete da prefeita Amanda Quinta e foi apontado como o organizador das fraudes. O Ministério Público afirma que o empresário Marcelo Marcondes, saía do Rio de Janeiro e vinham ao Espírito Santo uma vez por mês para fazer pagamentos a José Augusto de Paiva.

A operação desta quarta-feira aconteceu no momento em que os investigadores monitoravam o terceiro encontro entre os membros do grupo. O primeiro monitoramento foi em novembro do ano passado e o segunda no último mês de abril.

CINCO PESSOAS PRESAS DURANTE A OPERAÇÃO

Os investigadores afirmam que foram cumpridos cinco mandatos de prisão temporária durante a operação e outras duas pessoas que já eram investigadas foram presas em flagrante. Os mandatos de prisão, com duração de cinco dias e prorrogáveis por mais cinco foram para as seguintes pessoas:

- Amanda Quinta Rangel (prefeita de Presidente Kennedy)

- José Augusto Paiva (companheiro da prefeita e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico)

- Marcelo Marcondes (dono de empresa de limpeza, acusado de pagar propina)

- Cristiano Graça Souto (motorista dos empresários e apontado como sócio laranja da empresa de limpeza)

- Isaías Pacheco do Espírito Santo (contador da empresa de limpeza urbana).

De acordo com o MPES, a prefeita Amanda Quinta não tinha mandado de prisão, mas, diante do flagrante do recebimento de propina, foi detida. A prefeita foi levada para o presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Já o companheiro dela e os outros três presos foram encaminhados para o presídio de Viana.



O prefeito de Marataízes, Robertino Batista da Silva, foi preso na manhã desta quinta-feira em flagrante em razão da apreensão de arma de fogo sem registro.

