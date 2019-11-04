Prisão em 2ª instância: voto de Dias Toffoli pode ser decisivo esta semana

O ministro Dias Toffoli Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência

Até o momento, o placar parcial do julgamento é de quatro votos a favor da execução antecipada da pena (dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux) e três votos contra (proferidos pelo relator Marco Aurélio de Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski).

Apesar de quatro dos 11 ministros ainda não terem se posicionado, o voto de Toffoli é considerado o mais indefinido de todos, o que dará à decisão do presidente da Corte o poder de formar uma maioria. Isso porque, enquanto a ministra Carmen Lúcia deverá votar a favor da prisão antecipada, a probabilidade de os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello se oporem à prisão antes do trânsito em julgado das condenações é grande.

Conforme explica o advogado e professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Caleb Salomão, caso também decida se opor à prisão após condenação em segunda instância - conforme já vem dando indícios -, o voto de Toffoli seria o sexto neste sentido, excluindo a possibilidade de empate.

O voto dele se tornou mais importante porque já se conhece o posicionamento dos demais entes que virão depois. Se por acaso ele votar contra a prisão após condenação em segunda instância, a tese será modificada e aí quem está preso hoje à espera de julgamento de recursos no STF ou no STJ (Superior Tribunal de Justiça), vai ter direito à soltura. É um voto de minerva, diz Salomão.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caso a mudança de fato se concretize, 4.895 presos no Brasil, que ainda aguardam pelo julgamento de recursos em instâncias superiores, poderiam deixar as prisões. Lula O foi detido após condenação de segunda instância por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do tríplex, no Guarujá, em São Paulo.

O advogado criminalista Cássio Rebouças também acredita que há maior probabilidade de Toffoli votar contra a regra vigente atualmente. No entanto, ele não descarta que um outro rumo possa ser dado pelo ministro à discussão.

Acompanhando o posicionamento de grande parte dos advogados criminalistas e constitucionalistas do país, Caleb Salomão e Cássio Rebouças esperam que o STF, por maioria, exclua a possibilidade de prender condenados antes que se esgotem todos os recursos. É uma questão de respeito à Constituição, fundamenta Salomão.

TERCEIRA VIA

Dias Toffoli tem levantado a possibilidade de uma terceira via, que seria a prisão após a condenação em segunda instância no STJ e não mais pelos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, explica.

Cássio pondera que tal postura poderia atrasar o julgamento. O relator, ministro Marco Aurélio, já se manifestou contrário a isso. Nesse embróglio, o tema poderia voltar para discussão de todos os ministros, analisa.

Dias Toffoli, no entanto, terá que lidar com outras pressões para dar seu voto de minerva, como é o caso do Congresso Nacional, onde duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) sobre o assunto estão tramitando.

VEJA O POSICIONAMENTO DOS MINISTROS QUE JÁ VOTARAM