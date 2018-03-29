'Prisão de Yunes é ilegal', diz advogado de defesa

José Yunes, empresário Crédito: Aline Bassi | Arquivo

O advogado José Luis Oliveira Lima, o Juca, que defende o empresário José Yunes classificou a prisão como "ilegal". A Polícia Federal prendeu aliados do presidente Michel Temer (MDB) nesta quinta-feira (29).

Foram capturados ainda o presidente da empresa Rodrimar, Antonio Celso Grecco, o ex-ministro de Agricultura Wagner Rossi e o coronel da PM reserva João Batista de Lima Filho, o coronel Lima, e Milton Ortolan, auxiliar de Wagner Rossi.

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COM A PALAVRA, A DEFESA DE JOSÉ YUNES

É inaceitável a prisão de um advogado com mais de 50 anos de advocacia, que sempre que intimado ou mesmo espontaneamente compareceu à todos os atos para colaborar. Essa prisão ilegal é uma violência contra José Yunes e contra a cidadania".

COM A PALAVRA, A DEFESA DE ANTONIO CELSO GRECCO