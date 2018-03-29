'Prisão de Yunes é ilegal', diz advogado de defesa

O advogado José Luis Oliveira Lima, o Juca, que defende o empresário José Yunes classificou a prisão como "ilegal". A Polícia Federal prendeu aliados do presidente Michel Temer (MDB) nesta quinta-feira (29).
Foram capturados ainda o presidente da empresa Rodrimar, Antonio Celso Grecco, o ex-ministro de Agricultura Wagner Rossi e o coronel da PM reserva João Batista de Lima Filho, o coronel Lima, e Milton Ortolan, auxiliar de Wagner Rossi.
VEJA O QUE DIZEM AS DEFESAS
COM A PALAVRA, A DEFESA DE JOSÉ YUNES
É inaceitável a prisão de um advogado com mais de 50 anos de advocacia, que sempre que intimado ou mesmo espontaneamente compareceu à todos os atos para colaborar. Essa prisão ilegal é uma violência contra José Yunes e contra a cidadania".
COM A PALAVRA, A DEFESA DE ANTONIO CELSO GRECCO
O advogado Fabio Tofic, que defende Antonio Celso Grecco, disse que ainda está tentando saber os motivos da prisão do sócio da Rodrimar para depois se manifestar.