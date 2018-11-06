Primeira mulher do grupo de transição é coronel dos Bombeiros

Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é a primeira mulher nomeada para o grupo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Márcia Amarílio da Cunha Silva já participa das reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde se reúne a equipe, e sua nomeação deve ser publicada nos próximos dias.

Márcia Silva é assessora parlamentar do Conselho de Corpos de Bombeiros. Ela é especialista em segurança pública e chegou ao time de Bolsonaro por meio de um grupo formado por generais da reserva, comandado por Augusto Heleno, indicado como ministro da Defesa.

A primeira leva de nomeações não teve nenhuma mulher. O Diário Oficial trouxe em edição extra nesta segunda-feira a nomeação de 27 homens. O grupo é coordenado pelo ministro extraordinário Onyx Lorenzoni e está dividido em dez áreas temáticas, número que pode aumentar no decorrer do trabalho.