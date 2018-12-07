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Reformas

Previdência terá regime de capitalização, diz Onyx

Segundo o futuro ministro-chefe da Casa Civil, a reforma previdenciária deve prever sistema em que cada trabalhador poupa para a própria aposentadoria

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 19:09
Previdência terá regime de capitalização de acordo com Onyx Lorenzoni Crédito: Reprodução Instagram
O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reafirmou nesta sexta-feira (7) que o governo de Jair Bolsonaro vai realizar as reformas da Previdência e do sistema tributário. Segundo ele, a equipe do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, está trabalhando em uma reforma previdenciária que corrija privilégios e permita um regime de capitalização que aumente a poupança interna. "Governo dará passo para trás para que os brasileiros possam dar muitos passos à frente", disse.
A declaração foi dada em evento do Lide, grupo de empresários fundado pelo governador eleito de São Paulo, João Doria. Foi o primeiro encontro de Onyx com representantes do setor privado após a eleição de Bolsonaro. Guedes também foi convidado, mas, segundo Onyx, está se recuperando de uma gripe. "Ele está em repouso. Precisamos do nosso Ronaldinho para quando começar
o campeonato mundial", brincou.
O futuro chefe da Casa Civil garantiu que o próximo governo será "constitucional, rigorosamente dentro da lei e terá segurança jurídica absoluta". "O investidor internacional terá previsibilidade", prometeu. Com as reformas, ele disse, "o Brasil será o melhor país da América Latina para investir".
Onyx também disse que o próximo governo vai atuar para melhorar o ambiente de negócios, facilitando a abertura de empresas, com mais eficiência para o Estado e transformando o governo em "100% digital" ao final do mandato.
Ele reafirmou ainda que Bolsonaro disse na quinta-feira, em reunião com os ministros escolhidos, que vai adotar todas as medidas que julga necessárias, sem se preocupar com reeleição.

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