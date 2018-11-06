Previdência: filho de Bolsonaro diz ser difícil aprovar mudança este ano

Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSC Crédito: Reprodução/ Facebook Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro , afirmou ser difícil aprovar alguma mudança na Previdência ainda neste ano, apesar de seu pai ter falado na segunda-feira que gostaria de votar "alguma coisa" em 2018.

 Acho difícil aqui, pelo tempo  disse Eduardo Bolsonaro.

O presidente eleito está em Brasília, pela primeira vez após as eleições, para participar de uma solenidade no Congresso em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, entre outros compromissos.

Eduardo Bolsonaro pretende acompanhar o pai na visita de cortesia que ele fará ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, na quarta-feira. Uma fala dele durante a campanha insinuando a possibilidade de fechar o STF gerou polêmica.