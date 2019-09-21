Prestes a embarcar para os EUA, Bolsonaro recebe ministro

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins, chegaram há pouco no Palácio da Alvorada para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro.
O presidente embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos. Em Nova York, ele fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU.
Ontem, Bolsonaro disse que participará de um jantar com o presidente norte-americano Donald Trump. Ele disse ainda que não responderá, em seu discurso na ONU, a fundos de investidores que pediram em carta "ação urgente" para conter os "incêndios devastadores" na Amazônia.
O médico da Presidência da República, Ricardo Camarinha, também chegou há pouco à residência oficial. Ele tem acompanhado Bolsonaro nos últimos dias para avaliar a recuperação do presidente após a cirurgia a que foi submetido no dia 8 de setembro.