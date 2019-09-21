Prestes a embarcar para os EUA, Bolsonaro recebe ministro

O presidente embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos. Em, ele fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU.

O médico da Presidência da República, Ricardo Camarinha, também chegou há pouco à residência oficial. Ele tem acompanhado Bolsonaro nos últimos dias para avaliar a recuperação do presidente após a cirurgia a que foi submetido no dia 8 de setembro.