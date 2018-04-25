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Eleições 2018

Presidente do PT nega que Lula tenha aberto mão de candidatura

Gleisi Hoffmann disse que ex-presidente respeita instâncias partidárias

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 21:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 21:42
Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação | Instituto Lula
A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), negou nesta terça-feira (24) que o ex-presidente Lula tenha aberto mão da candidatura ao Palácio da Planalto por causa da carta lida na reunião do diretório nacional do partido na segunda-feira. Na mensagem, o líder petista diz que a sigla deve "ficar à vontade" sobre o que o fazer nas eleições deste ano.
Gleisi disse que a "confusão foi semeada" pela imprensa. "Teve um entendimento de que o presidente estaria abrindo mão da sua candidatura ou dizendo isso ao diretório. Não é verdade". De acordo com a presidente do PT, Lula sempre "fala isso nas reuniões do diretório porque respeita as instâncias partidárias".
"O que o presidente colocou na mensagem e afirma em todas as reuniões do diretório é que o partido tem liberdade para fazer a sua estratégia e definir as suas candidaturas. Ele é um filiado e vai se submeter a isso".
Ao participar de um ato de apresentação da cronograma da elaboração do plano de governo da candidatura de Lula, no acampamento montado na frente da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, onde o ex-presidente está preso, Gleisi reiterou novamente a candidatura. "Ele é o nosso candidato".

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