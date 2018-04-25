Presidente do PT nega que Lula tenha aberto mão de candidatura

Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação | Instituto Lula

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), negou nesta terça-feira (24) que o ex-presidente Lula tenha aberto mão da candidatura ao Palácio da Planalto por causa da carta lida na reunião do diretório nacional do partido na segunda-feira. Na mensagem, o líder petista diz que a sigla deve "ficar à vontade" sobre o que o fazer nas eleições deste ano.

Gleisi disse que a "confusão foi semeada" pela imprensa. "Teve um entendimento de que o presidente estaria abrindo mão da sua candidatura ou dizendo isso ao diretório. Não é verdade". De acordo com a presidente do PT, Lula sempre "fala isso nas reuniões do diretório porque respeita as instâncias partidárias".

"O que o presidente colocou na mensagem e afirma em todas as reuniões do diretório é que o partido tem liberdade para fazer a sua estratégia e definir as suas candidaturas. Ele é um filiado e vai se submeter a isso".