Presidente do PT nega que Lula tenha aberto mão de candidatura

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), negou nesta terça-feira (24) que o ex-presidente Lula tenha aberto mão da candidatura ao Palácio da Planalto por causa da carta lida na reunião do diretório nacional do partido na segunda-feira. Na mensagem, o líder petista diz que a sigla deve "ficar à vontade" sobre o que o fazer nas eleições deste ano.
Gleisi disse que a "confusão foi semeada" pela imprensa. "Teve um entendimento de que o presidente estaria abrindo mão da sua candidatura ou dizendo isso ao diretório. Não é verdade". De acordo com a presidente do PT, Lula sempre "fala isso nas reuniões do diretório porque respeita as instâncias partidárias".
"O que o presidente colocou na mensagem e afirma em todas as reuniões do diretório é que o partido tem liberdade para fazer a sua estratégia e definir as suas candidaturas. Ele é um filiado e vai se submeter a isso".
Ao participar de um ato de apresentação da cronograma da elaboração do plano de governo da candidatura de Lula, no acampamento montado na frente da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, onde o ex-presidente está preso, Gleisi reiterou novamente a candidatura. "Ele é o nosso candidato".