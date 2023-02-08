Presidente da Câmara dos Deputados vem ao ES para participar de feira

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, deve se reunir com bancada federal capixaba na sexta (10) Crédito: Pablo Valadares/Agência Câmara

A participação de Lira no evento está prevista para a manhã de sexta-feira (10), mas ele deve chegar ao Estado na quinta-feira (9) à noite.

Na agenda do presidente reeleito da Câmara também está previsto um café da manhã com os integrantes da bancada federal capixaba, no hotel em que ele ficará hospedado, em Vitória, e ainda há expectativa de que ele participe de uma agenda com o governador Renato Casagrande (PSB) depois da participação na feira.

A assessoria da Vitoria Stone Fair confirmou a vinda de Lira para visitar a feira, mas ainda não tem a agenda completa da participação dele no evento.

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Segundo informações do deputado federal Evair de Melo (PP), que deve acompanhar Lira em sua visita ao Estado, o presidente da Câmara deve fazer uma breve fala na feira por volta das 11h30.

"Nossa intenção ao fazer o convite para ele conhecer a feira é porque o setor é muito importante e o Espírito Santo precisa se apresentar melhor. Estamos discutindo o novo código de mineração na Câmara e o setor de rochas ornamentais está dentro disso. Esperamos que o presidente possa nos ajudar na confecção do novo código e, para isso, conhecer o setor, ver o que está sendo feito, acho que isso vai ajudar o setor de mármore e granito", comentou o deputado.

Já no café da manhã com os membros da bancada federal capixaba, alguns assuntos que devem ser abordados com Lira são as concessões das rodovias federais que cortam o Espírito Santo, como BR 101 e BR 262, e a reforma tributária que deve entrar em pauta no Congresso Nacional ainda este ano.