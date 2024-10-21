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Troca de partido

Presidente da Câmara de Vila Velha pode deixar MDB e voltar ao Podemos

Bruno Lorenzutti passou período de pré-campanha como principal cotado para ser vice na chapa de Arnaldinho Borgo (Podemos), reeleito prefeito da cidade, mas foi preterido
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

21 out 2024 às 14:40

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 14:40

Vereador Bruno Lorenzutti (Podemos)
Vereador Bruno Lorenzutti (MDB) é presidente da Câmara de Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook
O atual presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti (MDB), pode voltar a seu antigo partido, o Podemos, presidido no Espírito Santo pelo deputado federal e ex-prefeito de Viana Gilson Daniel. O vereador não concorreu à reeleição no pleito deste ano. Ele passou todo o período de pré-campanha como principal cotado para ser o vice na chapa encabeçada por Arnaldinho Borgo (Podemos), reeleito prefeito da cidade.
A informação de que pode voltar à legenda pela qual foi eleito em 2020 foi confirmada à reportagem por Lorenzutti na sexta-feira (18). O parlamentar, que terminou sendo preterido na chapa de Arnaldinho, dando lugar a Cael Linhalis (PSB), ex-presidente da Cesan, afirma ter conversado com Gilson Daniel sobre seu possível retorno ao partido. 
"Eu e o presidente estadual, Gilson Daniel, estivemos juntos e ele me fez o convite de retornar ao Podemos"
Bruno Lorenzutti - Presidente da Câmara de Vila Velha
 Lorenzutti chegou ao MDB em abril deste ano, com filiação abonada e incentivada pelo presidente estadual do partido, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. A ideia da legenda era emplacar o vereador na composição visando à disputa do Executivo canela-verde.

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Além da troca partidária, o vereador também estaria próximo de assumir o posto de secretário em Viana, cidade que continuará a ser comandada por Wanderson Bueno (Podemos), reeleito para mais quatro anos no cargo nas Eleições 2024. Bueno ganhou sua primeira eleição para prefeito em 2020, tendo Gilson Daniel como principal cabo eleitoral. 
Perguntando sobre a possibilidade de se tornar secretário municipal por indicação do presidente estadual do Podemos, Lorenzutti desconversou, se limitando a falar sobre a relação de amizade que, segundo ele, mantém com o prefeito de Viana. "O Wanderson é um amigo e se colocou à disposição para estarmos juntos. Nada definido e nada colocado ainda".
As assessorias do Podemos e da Prefeitura de Viana foram procuradas para comentar sobre os convites que teriam sido feitos ao vereador. 
Por nota, Wanderson Bueno informou ter feito uma visita de cortesia ao atual chefe do Legislativo de Vila Velha, em função da amizade que cultivam. Não foi informado o teor da agenda. O Podemos não encaminhou reposta até o fechamento deste texto.

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