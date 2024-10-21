Presidente da Câmara de Vila Velha pode deixar MDB e voltar ao Podemos

Vereador Bruno Lorenzutti (MDB) é presidente da Câmara de Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

O atual presidente da Câmara de Vila Velha , Bruno Lorenzutti (MDB), pode voltar a seu antigo partido, o Podemos, presidido no Espírito Santo pelo deputado federal e ex-prefeito de Viana Gilson Daniel. O vereador não concorreu à reeleição no pleito deste ano. Ele passou todo o período de pré-campanha como principal cotado para ser o vice na chapa encabeçada por Arnaldinho Borgo (Podemos), reeleito prefeito da cidade.

A informação de que pode voltar à legenda pela qual foi eleito em 2020 foi confirmada à reportagem por Lorenzutti na sexta-feira (18). O parlamentar, que terminou sendo preterido na chapa de Arnaldinho, dando lugar a Cael Linhalis (PSB), ex-presidente da Cesan , afirma ter conversado com Gilson Daniel sobre seu possível retorno ao partido.

"Eu e o presidente estadual, Gilson Daniel, estivemos juntos e ele me fez o convite de retornar ao Podemos" Bruno Lorenzutti - Presidente da Câmara de Vila Velha

Lorenzutti chegou ao MDB em abril deste ano, com filiação abonada e incentivada pelo presidente estadual do partido, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. A ideia da legenda era emplacar o vereador na composição visando à disputa do Executivo canela-verde.

Além da troca partidária, o vereador também estaria próximo de assumir o posto de secretário em Viana, cidade que continuará a ser comandada por Wanderson Bueno (Podemos), reeleito para mais quatro anos no cargo nas Eleições 2024 . Bueno ganhou sua primeira eleição para prefeito em 2020, tendo Gilson Daniel como principal cabo eleitoral.

Perguntando sobre a possibilidade de se tornar secretário municipal por indicação do presidente estadual do Podemos, Lorenzutti desconversou, se limitando a falar sobre a relação de amizade que, segundo ele, mantém com o prefeito de Viana. "O Wanderson é um amigo e se colocou à disposição para estarmos juntos. Nada definido e nada colocado ainda".

As assessorias do Podemos e da Prefeitura de Viana foram procuradas para comentar sobre os convites que teriam sido feitos ao vereador.