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Eleições 2024

Ipec: Weverson é o preferido por 73% de quem avalia gestão de Vidigal como positiva

Pablo Muribeca, também na disputa de segundo turno, tem a preferência de 27% daqueles que consideram a atual administração boa ou ótima, mostra pesquisa
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 out 2024 às 08:00

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 08:00

Weverson Meireles e Sergio Vidigal
Ambos do PDT, Weverson Meireles foi indicado por Sergio Vidigal para sucedê-lo na Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
Weverson é o preferido por 73% de quem avalia gestão de Vidigal como positiva
No levantamento sobre a intenção de votos para a Prefeitura da Serra no segundo turno, um cruzamento de dados com os votos válidos (descontados brancos, nulos e indecisos) mostra que o candidato Weverson Meireles (PDT) é o preferido de 73% dos eleitores consultados que avaliam a gestão do prefeito Sergio Vidigal (PDT) como positiva. É o que revela a pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (18). Já Pablo Muribeca (Republicanos), também na disputa, tem a preferência de 27% daqueles que consideram a atual administração boa ou ótima. 
O candidato republicano se sobrepõe ao adversário quando a avaliação de Vidigal, que indicou Weverson para sucedê-lo, não é positiva. Entre os que classificam a gestão do pedetista como regular, 56% têm a intenção de votar em Muribeca e 44%, em Weverson. A margem amplia, ficando em 70% e 30%, respectivamente, entre os que apontam a administração como ruim ou péssima.
Sem considerar a avaliação de gestão, o levantamento do Ipec aponta que Weverson garante a vantagem, com 61% dos votos válidos, ante 39% de Muribeca na preferência do eleitorado da Serra. Em todas as análises, a margem de erro é 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. 
Nesta primeira pesquisa sobre o segundo turno do pleito na Serra, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os brancos e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no dia 27. Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.
Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.

Avaliação de gestão

A pesquisa também detalhou a avaliação da gestão de Vidigal. Entre os eleitores entrevistados, 61% a classificam positivamente — 38% como boa e 23% como ótima. Outros 31% apontam a atual administração como regular; 4%, ruim; e 3%, péssima. 
O pedetista é melhor avaliado pelas mulheres e pelo eleitorado com mais de 35 anos. Nesses segmentos, Vidigal obteve avaliação favorável de mais de 60% dos entrevistados. O prefeito também tem melhor desempenho entre os que ganham de 1 a 2 salários (R$ 1.412 a R$ 2.824) e têm ensino fundamental. 
No levantamento, o Ipec quis saber dos entrevistados se aprovavam ou não a maneira como Vidigal está governando a Serra. Entre os eleitores consultados, 74% sinalizaram pela aprovação, 20% desaprovam e 6% não sabem ou não quiseram responder. 
No recorte por segmentos, Vidigal é aprovado por mais de 70% dos eleitores em todos os níveis de escolaridade, nas faixas etárias a partir de 25 anos e em todos os intervalos de renda — no de 1 a 2 salários mínimos, alcançou 80%. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04970/2024.

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