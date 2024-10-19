Ipec: Weverson é o preferido por 73% de quem avalia gestão de Vidigal como positiva

Ambos do PDT, Weverson Meireles foi indicado por Sergio Vidigal para sucedê-lo na Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Weverson é o preferido por 73% de quem avalia gestão de Vidigal como positiva

Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (18). Já Pablo Muribeca (Republicanos), também na disputa, tem a preferência de 27% daqueles que consideram a atual administração boa ou ótima. No levantamento sobre a intenção de votos para a Prefeitura da Serra no segundo turno, um cruzamento de dados com os votos válidos (descontados brancos, nulos e indecisos) mostra que o candidato Weverson Meireles (PDT) é o preferido de 73% dos eleitores consultados que avaliam a gestão do prefeito Sergio Vidigal (PDT) como positiva. É o que revela a pesquisa Ipec, contratada pelae divulgada nesta sexta-feira (18). Já Pablo Muribeca (Republicanos), também na disputa, tem a preferência de 27% daqueles que consideram a atual administração boa ou ótima.

O candidato republicano se sobrepõe ao adversário quando a avaliação de Vidigal, que indicou Weverson para sucedê-lo, não é positiva. Entre os que classificam a gestão do pedetista como regular, 56% têm a intenção de votar em Muribeca e 44%, em Weverson. A margem amplia, ficando em 70% e 30%, respectivamente, entre os que apontam a administração como ruim ou péssima.

Sem considerar a avaliação de gestão, o levantamento do Ipec aponta que Weverson garante a vantagem, com 61% dos votos válidos, ante 39% de Muribeca na preferência do eleitorado da Serra. Em todas as análises, a margem de erro é 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os brancos e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Nesta primeira pesquisa sobre o segundo turno do pleito na Serra,apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os brancos e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no dia 27. Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.

Avaliação de gestão

A pesquisa também detalhou a avaliação da gestão de Vidigal. Entre os eleitores entrevistados, 61% a classificam positivamente — 38% como boa e 23% como ótima. Outros 31% apontam a atual administração como regular; 4%, ruim; e 3%, péssima.

O pedetista é melhor avaliado pelas mulheres e pelo eleitorado com mais de 35 anos. Nesses segmentos, Vidigal obteve avaliação favorável de mais de 60% dos entrevistados. O prefeito também tem melhor desempenho entre os que ganham de 1 a 2 salários (R$ 1.412 a R$ 2.824) e têm ensino fundamental.

No levantamento, o Ipec quis saber dos entrevistados se aprovavam ou não a maneira como Vidigal está governando a Serra. Entre os eleitores consultados, 74% sinalizaram pela aprovação, 20% desaprovam e 6% não sabem ou não quiseram responder.

No recorte por segmentos, Vidigal é aprovado por mais de 70% dos eleitores em todos os níveis de escolaridade, nas faixas etárias a partir de 25 anos e em todos os intervalos de renda — no de 1 a 2 salários mínimos, alcançou 80%.