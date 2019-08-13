Presidente da Câmara de Santa Teresa é agredido com "bolsadas"





Bruno Araújo (PV), foi agredido enquanto discursava na sessão da noite desta terça-feira (13). Tudo transmitido ao vivo. O assunto em questão era o projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar um empréstimo de R$ 2,5 milhões para custear lâmpadas de LED para a iluminação pública. O presidente da Câmara de Santa Teresa (PV), foi agredido enquanto discursava na sessão da noite desta terça-feira (13). Tudo transmitido ao vivo. O assunto em questão era o projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar um empréstimo depara custear lâmpadas de LED para a iluminação pública.

O presidente defendia a proposta e criticava, sem citar nomes, quem fez postagens nas redes sociais contra a medida. "Se essas pessoas têm coragem de ir para a rede social contar mentira, que crédito tem esse cidadão para querer entrar para a vida pública em cima de mentira?"

Instantes depois, surgiu o ex-servidor municipal Gabriel Braun, que atingiu o presidente algumas vezes com uma bolsa de pano. Ele gritava "me chama de mentiroso, seu desgraçado", "me chama de mentiroso, seu cretino", e logo foi contido. Araújo não se feriu. E continuou a discursar. O presidente disse que não seria preciso chamar a polícia e frisou que não havia citado nomes.

Gabriel Braun fez vários posts no Facebook contra o projeto da prefeitura. Após o episódio, voltou à rede social e publicou o vídeo do momento em que confronta o presidente com a seguinte frase: "Eu não fico me manifestando com mentiras nas redes sociais! E vou manter a minha palavra até o fim!"

BOLSADAS

Ao Gazeta Online, ele resumiu: "Ele (Araújo) não mencionou meu nome, mas eu estava lá com algumas pessoas que se manifestam (nas redes sociais), amigos meus. Eu não me contive e fui lá e dei umas bolsadas". Também disse que não é filiado a partido político. "Eu me exaltei porque o presidente ficou desde o início mencionando que as pessoas que se manifestam nas redes sociais postam mentiras."

Braun já foi servidor celetista e comissionado na prefeitura e alega ter sido perseguido pela administração.

Questionado se pretende registrar boletim de ocorrência, Araújo respondeu que consultaria o setor jurídico a respeito. "Se ele quiser levar pra frente judicialmente eu vou pedir para ele provar as mentiras que foram postadas", rebateu Braun.

Gabriel Braun é irmão do vereador Braz Braun (PPS), que não se envolveu na confusão e permaneceu na sessão até o fim.

"Ele (Gabriel) foi funcionário público da prefeitura. Por problemas ele foi demitido e com isso vem perseguindo a administração", afirma outro vereador, o 1º secretário da Mesa Diretora, Bruno Bridi (PDT).

ECONOMIA

A Prefeitura de Santa Teresa divulgou uma nota nesta terça-feira sobre o projeto do empréstimo, informando que a verba é para "custear a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED, por meio do programa Finisa, da Caixa Econômica Federal".

"A troca beneficiará toda a zona urbana do município com abrangência de 1775 pontos de iluminação. A substituição irá reduzir o consumo em torno de 60% e o pagamento do financiamento será efetuado com a economia gerada", diz ainda a nota.

"Os recursos arrecadados a título de taxa de iluminação pública somente podem ser utilizados pelo município em prol da própria iluminação pública. Não haverá aumento da taxa de iluminação pública para os contribuintes."

Gabriel Braun havia rebatido, mais cedo, esta mesma nota, também no Facebook: "O número de residências que contribui com a taxa de iluminação pública é muito mais superior que o número de luminárias em cada logradouro e ainda assim a arrecadação não é suficiente?????????"

E completou: "Porque o problema sempre está na arrecadação dos impostos (IPTU, Taxa de Esgoto, Taxa de Iluminação, Arrecadação dos Pontos Comerciais, entre outros) que nunca está o suficiente para que as melhorias aconteçam?????".

APROVAÇÃO

O projeto foi aprovado pela Câmara, em votação apertada. Foi por seis votos a cinco, com o desempate feito pelo presidente.