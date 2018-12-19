Presidente brinca e diz que sentirá falta do 'Fora Temer'

Michel Temer, presidente da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em tom descontraído e bem-humorado, o presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira (19) que sentirá falta das manifestações intituladas Fora, Temer, que enfrentou desde que assumiu o Palácio do Planalto, em maio de 2016. O desabafo ocorreu durante a última reunião com a equipe ministerial, na qual cumprimentou cada assessor e destacou as habilidades.

Havia manifestações no início do nosso governo, uma manifestação política, que eu até vou sentir muita falta, do 'Fora, Temer'. Mas eram manifestações políticas, que quando falavam 'Fora, Temer' é porque eu estava dentro, disse o presidente, provocando risadas entre os presentes.

Segundo Temer, a situação a partir de janeiro, quando assume o novo presidente, será outra. Agora, estarei fora mesmo. Mas levou tempo, levou dois anos e meio. Levou dois anos e oito meses não só com protesto de natureza política, mas com empenho extraordinário de parte da imprensa que tentou nos derrubar, acrescentou o presidente, informando que apesar de enfrentar protestos, o governo seguiu adiante amparado pelo trabalho da equipe.

POPULARIDADE

Temer destacou a pesquisa de opinião realizada por uma consultoria que aponta que ele deixa o governo com a aprovação do mercado. Há uma dissonância em termos de popularidade, mas quando o mercado assim age em brevíssimo tempo isso chegará ao ouvido de todos", disse.

O presidente disse que com o tempo "se formulará a verdade" e haverá um reconhecimento de seu governo. O reconhecimento é diferente do conhecimento. Você se torna conhecido, mas não é reconhecido. Somos conhecidos, mas já começa um certo reconhecimento.

PREVIDÊNCIA

Depois de ressaltar o trabalho de todos os ministros nas respectivas pastas, mais uma vez, Temer destacou a aprovação da reforma trabalhista no governo e disse que só não teve êxito na da Previdência, por ter sido vítima de uma trama cujos "detratores acabaram presos".

Ainda sobre a reforma da Previdência, Temer disse ter certeza de que a matéria será aprovada durante a gestão do presidente eleito, Jair Bolsonaro. "Não tenho a menor dúvida de que será feita", afirmou.

AVALIAÇÃO

Na última reunião com os ministros, Temer lembrou que ao assumir o governo, em maio de 2016, a inflação estava em alta e o PIB negativo. Também ressaltou que enfrentou apenas uma grande greve nesse período de governo, a dos caminhoneiros. Não citou números nem dados estatísticos, preferiu um tom mais sentimental, em que agradeceu os ministros e destacou as virtudes.