Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Descontração

Presidente brinca e diz que sentirá falta do 'Fora Temer'

O desabafo ocorreu durante a última reunião com a equipe ministerial, na qual cumprimentou cada assessor e destacou as habilidades

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 17:48
Michel Temer, presidente da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em tom descontraído e bem-humorado, o presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira (19) que sentirá falta das manifestações intituladas Fora, Temer, que enfrentou desde que assumiu o Palácio do Planalto, em maio de 2016. O desabafo ocorreu durante a última reunião com a equipe ministerial, na qual cumprimentou cada assessor e destacou as habilidades.
Havia manifestações no início do nosso governo, uma manifestação política, que eu até vou sentir muita falta, do 'Fora, Temer'. Mas eram manifestações políticas, que quando falavam 'Fora, Temer' é porque eu estava dentro, disse o presidente, provocando risadas entre os presentes.
Segundo Temer, a situação a partir de janeiro, quando assume o novo presidente, será outra. Agora, estarei fora mesmo. Mas levou tempo, levou dois anos e meio. Levou dois anos e oito meses não só com protesto de natureza política, mas com empenho extraordinário de parte da imprensa que tentou nos derrubar, acrescentou o presidente, informando que apesar de enfrentar protestos, o governo seguiu adiante amparado pelo trabalho da equipe.
POPULARIDADE
Temer destacou a pesquisa de opinião realizada por uma consultoria que aponta que ele deixa o governo com a aprovação do mercado. Há uma dissonância em termos de popularidade, mas quando o mercado assim age em brevíssimo tempo isso chegará ao ouvido de todos", disse.
O presidente disse que com o tempo "se formulará a verdade" e haverá um reconhecimento de seu governo. O reconhecimento é diferente do conhecimento. Você se torna conhecido, mas não é reconhecido. Somos conhecidos, mas já começa um certo reconhecimento.
PREVIDÊNCIA
Depois de ressaltar o trabalho de todos os ministros nas respectivas pastas, mais uma vez, Temer destacou a aprovação da reforma trabalhista no governo e disse que só não teve êxito na da Previdência, por ter sido vítima de uma trama cujos "detratores acabaram presos".
Ainda sobre a reforma da Previdência, Temer disse ter certeza de que a matéria será aprovada durante a gestão do presidente eleito, Jair Bolsonaro. "Não tenho a menor dúvida de que será feita", afirmou.
> Procuradoria eleitoral pede cassação de Doria
AVALIAÇÃO
Na última reunião com os ministros, Temer lembrou que ao assumir o governo, em maio de 2016, a inflação estava em alta e o PIB negativo. Também ressaltou que enfrentou apenas uma grande greve nesse período de governo, a dos caminhoneiros. Não citou números nem dados estatísticos, preferiu um tom mais sentimental, em que agradeceu os ministros e destacou as virtudes.
Antes de se despedir e finalizar a reunião, o presidente disse que iria até mandar servir um café (aos ministros) para mostrar que o café está quente ainda. Sem café também é demais. O comentário é uma alusão à expressão "servir café frio" que costuma ser associada ao fim de ciclos.
> Manato mostra sua nova força e quer emplacar Marcos Guerra no governo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados