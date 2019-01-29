Prefeituras da Grande Vitória e Estado gastarão R$ 580 mil a mais

Na Prefeitura de Vitória, 1.241 servidores receberão a complementação do salário mínimo Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ

O reajuste do salário mínimo,

, irá impactar ainda que em pequena proporção os cofres públicos, já que algumas categorias de funcionários têm seus salários calculados com base nele. Juntos, o governo estadual e as quatro prefeituras da Grande Vitória deverão aumentar seus gastos com pessoal em R$ 580,8 mil por mês.

A maior parte dos gastos fica por conta da Prefeitura de Vitória, onde 1.241 servidores receberão a complementação do salário mínimo. Isso aumentará o custo da folha de pagamento em R$ 259.150,85 ao mês (já incluindo o 13º salário), o equivalente a R$ 3.109.810,24 ao ano.

Segundo o secretário da Fazenda da Capital, Henrique Valentim, o aumento representa cerca de 0,5% da folha de pagamento total da administração, que hoje gira em torno de R$. "É um reajuste que ocorre todo ano e nós já temos uma estimativa de aumento. Por isso, é um impacto que vai ser absorvido dentro da organização", minimiza.

Já na administração estadual, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informa que 3.338 servidores do Poder Executivo Estadual, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão complemento para o salário mínimo. A ação implicará um acréscimo mensal de, aproximadamente, R$ 221 mil aos gastos com pessoal. "Essa quantia equivale a 0,05% do valor total da folha de pagamento de janeiro – cerca de R$ 462 milhões", explicou a pasta em nota.

A Prefeitura da Serra também reitera que o impacto do reajuste será mínimo no município. Lá, 372 funcionários receberão o aumento. O valor gasto a mais mensalmente, com base na folha de janeiro, será de R$ 14.515,00. Ao todo, a folha de pagamento da Serra é de cerca de R$ 30 milhões.

Em Cariacica, haverá acréscimo de R$ 46.169,64 referente à complementação do salário mínimo salário mínimo para 801 funcionários. Ao ano, a despesa será de R$ 615.441,30.