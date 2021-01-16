Prefeitura de Vila Velha determina retorno do trabalho presencial

Prefeitura de Vila Velha determinou retorno do trabalho presencial Crédito: Vitor Jubini

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Os funcionários que fazem parte do grupo de risco, o que inclui pessoas com comorbidades ou que têm mais de 60 anos, vão poder continuar trabalhando de casa até o dia 30 de janeiro, mas precisam fazer um requerimento formal à prefeitura. O prazo pode ser prorrogado, "desde que não haja prejuízo para o serviço público prestado".

O decreto é assinado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos). O retorno do trabalho presencial é justificado como uma "necessidade de reorganizar os serviços prestados pelo município e restabelecer o atendimento presencial.

É citado, ainda, o risco moderado para a transmissão de Covid-19 em que o município se encontra, de acordo com a classificação do Mapa de Risco do governo do Estado

Entre as principais medidas de restrição para municípios classificados no risco moderado estão o funcionamento de bares e restaurantes até as 22 horas de segunda a sábado, e até as 16 horas aos domingos. Eventos sociais ficam limitados a 300 pessoas. A utilização de máscaras e equipamentos de proteção são exigidos em qualquer atividade, além do distanciamento social.

Para reduzir o risco de contaminação neste retorno, a prefeitura orienta que os atendimentos sejam feitos, preferencialmente, com hora marcada. Determina também o uso de máscaras e de álcool em gel, além de higienização dos locais.

De acordo com o decreto, em caso de aumento de casos de contágio pela população, as regras de flexibilização vão ser revistas.

O modelo home office foi adotado pela Prefeitura de Vila Velha em março do ano passado, quando todos os funcionários passaram a trabalhar de casa. Durante a pandemia, contudo, parte dos servidores retomou as atividades presenciais. Com o decreto, o trabalho presencial é ampliado a quase todos, exceto os do grupo de risco.

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