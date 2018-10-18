Prefeitura da Serra vai dar reajuste para servidores

A Prefeitura da Serra vai conceder reajuste de salário para os servidores no ano de 2019. No texto da Lei Orçamentária Anual (LOA), enviada à Câmara Municipal no último dia 15, já consta a previsão do aumento para os mais de 11 mil ativos e inativos. No entanto, o percentual só será anunciado entre março e abril do próximo ano. A administração está reservando R$ 20 milhões para bancar esse reajuste.

Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

"Apesar de todas as dificuldades do momento econômico que o país passa, temos controle do nosso orçamento, não paramos de investir, de construir e desenvolver o município e, além disso, também podemos dar esse reconhecimento e valorização ao funcionalismo", disse o prefeito Audifax Barcelos (Rede).

O prefeito Audifax Barcelos ao lado da presidenciável Marina Silva Crédito: G1

Além disso, o prefeito anunciou que, ao contrário de todos os meses, os servidores vão receber o salário e o vale-alimentação na próxima quinta-feira, dia 25, em comemoração ao Dia do Servidor, celebrado no dia 28 de outubro. Normalmente, o salário é creditado no último dia útil de cada mês.