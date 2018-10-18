Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anúncio

Prefeitura da Serra vai dar reajuste para servidores

Percentual só será anunciado entre março e abril do próximo ano, informa a prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 12:03

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 12:03

A Prefeitura da Serra vai conceder reajuste de salário para os servidores no ano de 2019. No texto da Lei Orçamentária Anual (LOA), enviada à Câmara Municipal no último dia 15, já consta a previsão do aumento para os mais de 11 mil ativos e inativos. No entanto, o percentual só será anunciado entre março e abril do próximo ano. A administração está reservando R$ 20 milhões para bancar esse reajuste.
Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari
"Apesar de todas as dificuldades do momento econômico que o país passa, temos controle do nosso orçamento, não paramos de investir, de construir e desenvolver o município e, além disso, também podemos dar esse reconhecimento e valorização ao funcionalismo", disse o prefeito Audifax Barcelos (Rede).
O prefeito Audifax Barcelos ao lado da presidenciável Marina Silva Crédito: G1
Além disso, o prefeito anunciou que, ao contrário de todos os meses, os servidores vão receber o salário e o vale-alimentação na próxima quinta-feira, dia 25, em comemoração ao Dia do Servidor, celebrado no dia 28 de outubro. Normalmente, o salário é creditado no último dia útil de cada mês.
O secretário de Administração da Serra, Alexandre Viana, ressaltou que o cuidado com as contas públicas é o que garante pagamentos em dia e até mesmo antecipações e reajustes. "Tudo isso está sendo possível graças ao controle e redução do custeio", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados