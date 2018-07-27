Prefeitos do Estado lideram ranking dos mais velhos do país

O prefeito de Iconha, João Paganini, tem 78 anos Crédito: Prefeitura de Iconha/Divulgação

A média de idade dos prefeitos do Espírito Santo, eleitos em 2017, é a mais elevada entre todos os Estados do país. Hoje, considerando os 78 municípios, ela é de 52,6 anos. Os dados foram levantados pelo IBGE, no estudo "Perfil dos Municípios Brasileiros", com dados do ano passado.

E estar entre as cidades com a maior parte de gestores mais velhos não é algo que se resume a este mandato. Em todos os quatro últimos levantamentos feitos pelo instituto, desde 2001, o Estado esteve na primeira ou segunda posição no ranking.

Hoje, um terço dos prefeitos do Estado, ou seja, 26 deles, já estão na terceira idade, por terem acima de 60 anos. Sete deles já passaram dos 70 anos.

O mais idoso é João Paganini (PDT), prefeito de Iconha. Ele tem 78 anos, e engana-se quem pensa que seja um político de carreira. Apesar da idade, se enquadraria mais na qualidade de "outsider", tipo de político até então deslocado da vida pública e sem experiência eleitoral, e que em 2016 venceu em importantes prefeituras do país.

Nunca fui nada na política. Tenho uma transportadora, trabalhei como empresário. Até hoje continuo conciliando. Faço algumas reuniões da empresa de vez em quando João Paganini (PDT) - Prefeito de Iconha

Morador da cidade há 51 anos, ele conta que decidiu disputar a prefeitura porque "achava que podia ser melhorado o que estava em Iconha". "Já consegui muita coisa. Dei tíquete-alimentação para os servidores, transporte escolar para alunos, calcei ruas, acertei as estradas do interior", afirmou.

Como vai encerrar o mandato aos 81 anos, não está nos planos dele continuar na carreira política. "Vou fazer um sucessor. Já sou aposentado, tenho um patrimônio de vida bom. Mas considero que a minha idade ajuda, e não atrapalha. Tenho só um ano a mais do que o presidente Michel Temer (MDB), e ele está aí governando. Estou 100% de saúde", declarou.

TRADIÇÃO

Enquanto João Paganini se considera um novato na política, o prefeito de Afonso Cláudio, Edélio Guedes (MDB), de 74 anos, possui um longo histórico de atuação na área. Ele também está entre os mais velhos do Estado.

O prefeito de Afonso Cláudio, Edélio Guedes (MDB), tem 74 anos Crédito: Prefeitura de Afonso Cláudio/Divulgação

Agora em seu 4º mandato na cidade, Edélio começou na política como vereador, em 1988. Entrou na prefeitura em 1993, época em que ainda não havia reeleição. Depois, voltou em 2000, e permaneceu por dois mandatos.

Edélio considera que faz política do jeito antigo: "que anda na rua, conversa com as pessoas e ajuda os mais humildes". Não estava em seus planos disputar a prefeitura, segundo ele, mas houve pressões do grupo político.

"Eu não queria mais, nem a minha família. Mas os próprios companheiros fazem você ser candidato. Dos quatro mandatos que tive, o pior foi agora. Ainda estou organizando tudo. A população me cobra muito", relatou.

Já os prefeitos mais novos são Amanda Quinta (PSDB), de Presidente Kennedy, com 29 anos; e Thiago Peçanha (PSDB), de Itapemirim, com 32 anos.

MOTIVOS

Para o doutor em Ciências Sociais e professor Vitor de Ângelo, não é possível precisar exatamente a razão para o Espírito Santo possuir a maior média de idade. No entanto, ele observa que isso se contrapõe à idade mínima para se candidatar a prefeito, que é de 21 anos.

"É possível que, em alguns locais, o eleitor não tenha confiança na capacidade de gestão de um nome mais jovem. Outra questão é o próprio funcionamento dos partidos. Internamente, priorizam lançar nomes que já sejam conhecidos ou testados", avalia.

MAIORIA DOS GESTORES CURSOU FACULDADE

Na análise da escolaridade dos prefeitos, feita pelo IBGE em todos os municípios do país, constatou-se que 34 gestores capixabas possuem o ensino superior completo, 43,6% do total, a parte mais significativa. Outros 13 prefeitos avançaram ainda mais, e possuem também pós-graduação.

Já 19 prefeitos no Estado têm nível médio completo (24,4% deles). Há ainda 3 que não completaram o ensino médio, 3 que completaram somente o fundamental, e 2 que não completaram o nível básico de escolaridade.

Comparando os resultados por região do país, o maior número de prefeitos com a escolaridade alta está no Sudeste.

Segundo o IBGE, o Estado segue a tendência nacional, pois dos 5.570 municípios, a maior parte, 54,4%, também tinham curso superior completo. De acordo com o estudo, é possível ver que os gestores mais jovens eram mais escolarizados na média, enquanto o grupo dos prefeitos mais velhos, acima de 60 anos, apresentava parcelas menores de gestores mais escolarizados do que a média.

É o caso do prefeito de Iconha, João Paganini (PDT), que além de ser o mais velho, declara que apenas lê e escreve.