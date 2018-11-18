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Mais médicos

Prefeito do RS convida médico cubano para ser secretário de Saúde

Carlos Catto (PDT) apresentou propsta logo após Cuba anunciar que deixaria o Mais Médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 20:06

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 20:06

Richel Collazo trabalha em Chapada há quatro anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O prefeito da cidade de Chapada, no Rio Grande do Sul, Carlos Alzenir Catto (PDT) , convidou o médico cubano Richel Collazo, que atua pelo programa Mais Médicos na cidade, para assumir o cargo de secretário municipal de Saúde. O convite foi feito após o Ministério de Saúde Pública de Cuba anunciar na última quarta-feira a decisão de deixar o Programa Mais Médicos , justificando que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, fez "referências diretas, depreciativas e ameaçadoras" ao trabalho dos médicos do país caribenho.
> Bolsonaro: "Tem prefeitura que mandou médico embora para pegar cubano"
O comunicado feito na página oficial da Prefeitura informa que o pedido foi feito "acreditando na capacidade e no profissionalismo já demonstrado pelo médico em nosso município". Collazo trabalha em Chapada há quatro anos faz parte de uma equipe de apenas três médicos que atuam na cidade. Em entrevista à "Rádio Gaúcha", Catto disse que o convite foi feito oficialmente na quarta-feira, quando se encontrou com o médico cubano após o expediente.
> EUA elogiam Bolsonaro sobre saída de cubanos do Mais Médicos
 Ele foi muito bem aceito na cidade, tem competência e não falta no serviço. Nós aprovamos o serviço dele e a população também. O doutor ficou satisfeito após o convite e estamos torcendo para ele assumir  afirmou.
Caso Collazo aceite assimir a pasta, seria necessário modificar a Lei o Orgânica do Município, que não prevê que estrangeiros tenham cargos no governo. Segundo o prefeito, com a resposta positiva do médico, ele acredita que não enfrentaria impasse na Câmara para aprovar a proposta. Atualmente a titular na Saúde é a vereadora Loiva Mirna Gauer, que já havia decidido retornar Câmara Municipal no fim do ano.
> Retirada de médicos cubanos do Espírito Santo será imediata
Em outubro, a Prefeitura de Chapada abriu um edital com o objetivo de contratar três médicos especializados em saúde da família para trabalharem em regime de 40h semanais e com o salário de pouco mais de R$ 11 mil, o mesmo do prefeito, mas nenhum profissional se inscreveu no programa. Ao"G1", o prefeito disse que este é apenas um dos exemplos da dificuldade que pequenos municípios têm na contratação de médicos:
 Não veio se inscrever ninguém. E olha que é uma cidade bonita, não tem barro quando chove, as ruas são asfaltadas... Imagina no interior do Brasil, no Nordeste, ou mesmo aqui no interior do Rio Grande do Sul.

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