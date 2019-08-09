Prefeito do ES gastou mais de R$ 30 mil com viagens em 2 meses no cargo

Edmilson Meireles e o vice Paulino Coveiro fizeram a caminhada da vitória após serem eleitos em maio de 2019 Crédito: Marcos Oliveira

Eleito prefeito do município de Irupi, no dia 5 de maio deste ano, Edmilson Meireles (MDB) já acumula um gasto de R$ 30 mil com passagens e diárias de viagens. As despesas são computadas desde a posse, em 31 do mesmo mês. De acordo com os dados do Portal de Transparência, entre os gastos, dois se destacam: uma viagem no valor de R$ 12 mil e outra ao custo de R$ 15 mil. , no dia 5 de maio deste ano,já acumula um gasto de R$ 30 mil com passagens e diárias de viagens. As despesas são computadas desde a posse, em 31 do mesmo mês. De acordo com os dados do Portal de Transparência, entre os gastos, dois se destacam: uma viagem no valor dee outra ao custo de

O chefe do Executivo municipal, no entanto, argumenta que os gastos foram feitos em prol da busca por mais recursos para a cidade.

A assessoria de Meireles informa que o destino de ambas as viagens é Brasília . A primeira delas, ao custo de R$ 12 mil, ocorreu no início do mês de julho, ao longo de três dias. Nesse período, Meireles, acompanhado do vice-prefeito, Paulino Lourenço da Silva, do secretário de convênios, Milton Luiz Barbosa, e de uma assessora, apresentaram solicitações de emendas parlamentares aos deputados federais que representam o Espírito Santo.

Como resultado, de acordo com a assessoria, foram obtidas promessas de recebimento de cerca de R$ 1,5 milhão em emendas, a maioria delas para 2020. No entanto, uma emenda fornecida por Evair de Melo (PP), de R$ 200 mil, já está em conta para ser usada na área da saúde. Outra emenda de Amaro Neto (PRB) está empenhada e deverá ser repassada ainda este ano.

Damares Alves, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio. Já a outra viagem, de R$ 15 mil, ainda não aconteceu. Ela está programada para o dia 20 de agosto, quando o prefeito de Irupi, acompanhado de uma equipe de cinco pessoas, se encontrará com alguns ministros, incluindo a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,, e o ministro do Turismo,

"O prefeito estuda a possibilidade de diminuir o número da equipe para reduzir os gastos. A parte do dinheiro que não for gasta, será devolvida", informa a assessoria.