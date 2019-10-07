Home
>
Política
>
Prefeito desmente Bolsonaro sobre Disque-denúncia: "Criamos em 2017'

Prefeito desmente Bolsonaro sobre Disque-denúncia: "Criamos em 2017'

Juninho, do Cidadania, desmentiu que a prefeitura criou o Disque-Denúncia para receber críticas em relação à atuação da Força Nacional no município, como dito pelo presidente em uma live nesta quinta-feira

Imagem de perfil de Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Editor adjunto / [email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 12:33

 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro, presidente da República, ameaçou retirar a Força Nacional de Cariacica, caso tenha a atuação contestada pela população Crédito: Isac Nóbrega/PR

Após o presidente Jair Bolsonaro ameaçar retirar a Força Nacional de Cariacica caso o Disque-denúncia (162) - telefone para contato da população com a Prefeitura-, recebesse denúncias contra os agentes que estão no município, o prefeito Juninho (Cidadania) veio a público rebater a afirmação de Bolsonaro de que o canal, estabelecido em 2017,  teria sido criado somente agora para denúncias relativas a possíveis excessos cometidos por agentes da Força.

Recomendado para você

Decisão do ministro Francisco Falcão reforma o entendimento do TJES, que havia rejeitado a petição inicial e interrompido o processo antes mesmo da fase de produção de provas

Decisão do STJ reabre ação contra Majeski e ex-servidor da Assembleia do ES

Entrada de Pastor Fabiano está vedada, especialmente, em escolas da cidade, onde eram gravados vídeos sem autorização prévia; parlamentar disse que vai recorrer

Vereador do PL segue proibido de entrar em órgãos públicos de Vila Velha

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

Em vídeo postado ainda na noite desta quinta-feira (03), Juninho detalhou não existir denúncias em relação à atuação da Força Nacional no município, contradizendo as declarações do presidente.

VEJA A RESPOSTA DO PREFEITO

"São 9h50 da noite, estou aqui no meu gabinete e fiz questão de vir mostrar como funciona a ouvidoria do município pelo canal 162, que nós criamos em 2017. Nosso governo disponibilizou isso para que a população pudesse sugerir, contribuir, reclamar, tirar dúvidas e até elogiar tudo que entenda que possa ajudar com nosso governo. Colocamos esse mesmo canal à disposição do programa 'Em Frente Brasil" oferecido pelo Governo Federal", disse o prefeito, complementando que acredita na efetividade da ação na cidade.

"Todos podem contribuir para que possamos ter sucesso nesse programa de enfrentamento da violência. Até agora não recebemos nenhuma denúncia criticando a Força Nacional ou nossas polícias Civil e Militar. E nós agradecemos muito a participação da nossa população, inclusive fizemos muita força para que esse programa viesse para Cariacica. Nós chegamos a contribuir para que a instalação da Força Nacional pudesse se colocar aqui na cidade. Agora nos colocamos à disposição do Governo Federal para que o programa continue dando certo. Nos colocamos à disposição do presidente da República, Bolsonaro, e também da sua equipe", finalizou.

SESP TAMBÉM SE PRONUNCIA

Nesta sexta-feira (04), o subsecretário da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Guilherme Pacífico, defendeu o disque-denúncia da Prefeitura de Cariacica, possa ser usado para que a população denuncie eventuais abusos de autoridade cometidos por agentes da Força Nacional que estão no município.

"Isso é bem-vindo, não é uma proposta ruim, não. Nós policiais que adotamos os direitos humanos, o bom policial que trabalha no dia a dia, policiais de outros estados que vieram com o intuito de fazer o melhor, estão apresentando o melhor e buscam o melhor. Nós apoiamos e incentivamos. Se tiver uma maçã podre, precisa ser retirada de circulação", pontuou o subsecretário.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais