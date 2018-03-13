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Justiça Eleitoral

Prefeito de Castelo recorrerá ao TSE para impedir cassação de mandato

Segundo o advogado de Luiz Carlos Piassi, o prefeito não sabia que a liminar que lhe dava o direito de concorrer às eleições de 2016 havia sido cassada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 19:52

Publicado em 13 de Março de 2018 às 19:52

Luiz Carlos Piassi Crédito: Facebook
O prefeito de Castelo, Luiz Carlos Piassi (PMDB), irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que, por unanimidade, cassou o mandatos dele e do vice, Pedro Nunes (PSDB), durante a sessão ordinária desta segunda-feira (12). Enquanto isso, os dois permanecem nos cargos.
A anulação do diploma de Piassi à frente do poder Executivo municipal é fruto de uma ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Eleitoral, que o levou a perder o direito de exercer cargos públicos por oito anos.
Segundo o advogado do atual prefeito, Antônio Carlos Pimentel, o problema ocorreu em 1996, quando Piassi assumiu a Prefeitura de Castelo. Ao se deparar com um problema no transporte escolar, ele contratou carros, vans e outros transportes em janeiro e julho daquele ano, no valor de R$ 8.800. Mas o valor máximo da licitação era de R$ 8 mil. A condenação saiu em 2013. Na época, ele não recorreu da decisão, explica Pimentel. Assim, a decisão transitou em julgado, tornou-se definitiva, sem possibilidade de recursos.
Já em 2016, Piassi obteve no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) uma liminar para concorrer à nova eleição ao comando do Executivo municipal. No entanto, ela foi derrubada pela mesma Corte um dia após o resultado da disputa. Em função disso, o Ministério Público Eleitoral e o então candidato à Prefeitura de Castelo pelo PSB, Cesinha Casagrande, entraram com recursos no TRE contra a expedição do diploma do prefeito, que levaram à cassação unânime do mandato do prefeito.
RECURSO
No entanto, Pimentel defende que, ao vencer as eleições, Piassi não tinha conhecimento de que a liminar que lhe dava direito ao pleito havia sido cassada. Ela foi assinada no dia da eleição, mas só foi publicada um dia depois, diz. Com base nisso, um recurso será encaminhado ao TSE. Nem mesmo as empresas que participaram da licitação foram chamadas no processo. Isso mostra que não houve nada imoral, ilegal, argumenta o advogado.

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