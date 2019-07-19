Suspeito de rachid

PRB se manifesta sobre vereador alvo de operação em Vila Velha

Osvaldo Maturano é alvo da Operação Endosso, suspeito de pegar para si parte do salário de seus funcionários da Câmara de Vila Velha

Publicado em 19 de julho de 2019 às 22:07 - Atualizado há 6 anos

O vereador de Vila Velha Osvaldo Maturano durante sessão na Câmara Crédito: Facebook Osvaldo Maturano

O PRB, partido do qual o vereador de Vila Velha Osvaldo Maturano faz parte, divulgou uma nota a respeito do suposto envolvimento do político em um esquema de rachid que é investigado pela Polícia Federal a partir da Operação Endosso.

"O Partido Republicano Brasileiro (PRB) esclarece que, dentro dos ideais republicanos, não comunga com nenhum tipo de postura indevida de seus membros. Aguardamos a apuração dos fatos pela Justiça antes de tomarmos as providências necessárias", informou o documento assinado pelo presidente regional da sigla, Roberto Carneiro.

Carneiro está em viagem no Rio de Janeiro, mas reiterou que ao final da apuração dos fatos, o partido se reunirá e tomará as devidas providências.

ENTENDA

Osvaldo Maturano foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (19) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público estadual (MPES).

Na chamada Operação Endosso, Maturano é suspeito de praticar o crime de rachid, ou seja, de exigir parte do salário de seus funcionários como forma de mantê-los nos cargos. Elementos colhidos na investigação indicam que alguns assessores devolviam a ele parte da remuneração que recebiam da Câmara Municipal de Vila Velha.

Procurado pela reportagem, o vereador negou o crime e afirmou que está muito tranquilo.

