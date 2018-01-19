Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Porteiro toca piano para deixar clima tranquilo na fila da biometria

O prazo para fazer o recadastramento termina hoje, mas eleitores que não conseguirem fazê-lo vão poder pegar senha para serem atendidos na semana que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 11:52

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 11:52

Pedreiro toca piano na fila do recadastramento biométrico em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Não dá para fugir da fila, mas dá para ouvir música. Na manhã desta sexta-feira (19), a cena na fila para o cadastramento biométrico em um shopping de Vila Velha poderia ser a mesma dos últimos dias, com muita gente no centro comercial, não fosse um detalhe: o som do piano.
É que o porteiro Jefferson Correa Santos, de 29 anos, decidiu tocar o instrumento - instalado no meio do shopping - para deixar o clima mais tranquilo para quem está no local. Como todos ali, Jefferson também está na fila para realizar o cadastramento biométrico. Acostumado a tocar piano na igreja, ele chegou ao shopping às 6 horas da manhã e preferiu usar o tempo na fila para melhorar o ambiente do lugar com a sua música.
"A música acalma. O povo já está aqui na angústia de esperar, e a música traz aquela coisa de relaxamento. Por ser músico, eu gosto sempre de tocar e transmitir um pouco de alegria", contou.
O prazo para fazer o recadastramento biométrico termina nesta sexta-feira (19), mas eleitores de Vila Velha que não conseguirem fazê-lo vão poder pegar senha no local para serem atendidos na próxima semana. Desta forma, o TRE vai garantir que todos os eleitores passem pela biometria, sem o risco de cancelamento do título de eleitor.
Com informações de Eduardo Dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana
Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados