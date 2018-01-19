Porteiro toca piano para deixar clima tranquilo na fila da biometria

Pedreiro toca piano na fila do recadastramento biométrico em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Não dá para fugir da fila, mas dá para ouvir música. Na manhã desta sexta-feira (19), a cena na fila para o cadastramento biométrico em um shopping de Vila Velha poderia ser a mesma dos últimos dias, com muita gente no centro comercial, não fosse um detalhe: o som do piano.

É que o porteiro Jefferson Correa Santos, de 29 anos, decidiu tocar o instrumento - instalado no meio do shopping - para deixar o clima mais tranquilo para quem está no local. Como todos ali, Jefferson também está na fila para realizar o cadastramento biométrico. Acostumado a tocar piano na igreja, ele chegou ao shopping às 6 horas da manhã e preferiu usar o tempo na fila para melhorar o ambiente do lugar com a sua música.

"A música acalma. O povo já está aqui na angústia de esperar, e a música traz aquela coisa de relaxamento. Por ser músico, eu gosto sempre de tocar e transmitir um pouco de alegria", contou.

O prazo para fazer o recadastramento biométrico termina nesta sexta-feira (19), mas eleitores de Vila Velha que não conseguirem fazê-lo vão poder pegar senha no local para serem atendidos na próxima semana. Desta forma, o TRE vai garantir que todos os eleitores passem pela biometria, sem o risco de cancelamento do título de eleitor.