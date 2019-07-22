Governo Bolsonaro

Porta-voz: 'Em qual cidade nosso presidente chega e não é ovacionado?'

Publicado em 22 de julho de 2019 às 23:39 - Atualizado há 6 anos

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil | Arquivo

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro será bem recebido pela população de Vitória da Conquista, na Bahia, onde inaugurará nesta terça o aeroporto Glauber Rocha. De acordo com ele, o governo não identificou potenciais protestos contra o presidente.

Rêgo Barros disse também que Bolsonaro afirmou que os nordestinos representam a força do povo brasileiro, "que superam adversidade de toda ordem, sendo exemplo de gente resiliente e trabalhadora".

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta segunda-feira, 22, que não irá mais participar da inauguração. Ele gravou um vídeo nas redes sociais para dizer que o evento se transformou em uma "convenção político-partidária" e que não está de acordo com isso.

Segundo o porta-voz, Bolsonaro destacou que é importante inaugurar uma obra como esta, que irá gerar um estímulo ao turismo e à economia local. Sobre eventuais críticas ao presidente ou até mesmo protestos, Rêgo Barros disse que Bolsonaro é "ovacionado" em todo lugar.

"Em qual cidade nosso presidente chega e não é ovacionado? Em todas. E não seria diferente na cidade onde temos apreço pelo prefeito e pelo povo", disse.

Na semana passada, Bolsonaro chamou a região Nordeste de "paraíba" e disse que o governo federal não devia ter "nada" para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). No fim de semana, porém, o presidente amenizou a situação ao dizer que a região é sua terra e que ele pode andar por qualquer lugar do território brasileiro.

