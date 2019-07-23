Porta-voz: 'Em qual cidade nosso presidente chega e não é ovacionado?'

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil | Arquivo

Rêgo Barros disse também que Bolsonaro afirmou que os nordestinos representam a força do povo brasileiro, "que superam adversidade de toda ordem, sendo exemplo de gente resiliente e trabalhadora".

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta segunda-feira, 22, que não irá mais participar da inauguração. Ele gravou um vídeo nas redes sociais para dizer que o evento se transformou em uma "convenção político-partidária" e que não está de acordo com isso.

Segundo o porta-voz, Bolsonaro destacou que é importante inaugurar uma obra como esta, que irá gerar um estímulo ao turismo e à economia local. Sobre eventuais críticas ao presidente ou até mesmo protestos, Rêgo Barros disse que Bolsonaro é "ovacionado" em todo lugar.

"Em qual cidade nosso presidente chega e não é ovacionado? Em todas. E não seria diferente na cidade onde temos apreço pelo prefeito e pelo povo", disse.