Policiais federais do ES minimizam amizade entre Ramagem e Bolsonaro

Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem Rodrigues foi escolhido por Bolsonaro para comandar a Polícia Federal Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Alexandre Ramagem , é um homem de total confiança do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Amigo dos filhos do presidente, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) possui uma relação bem próxima com a família. A proximidade se iniciou em 2018, quando Ramagem coordenou a equipe de segurança pessoal de Bolsonaro durante as eleições.

Isso, contudo, não preocupa representantes da Polícia Federal no Espírito Santo. Eles veem com tranquilidade a nomeação e acreditam que a independência das investigações será mantida.

Há 15 anos na Polícia Federal, o trabalho do delegado é elogiado pelos colegas no Espírito Santo. Ramagem é visto como um homem correto e que deve se manter firme quanto à não interferência política no trabalho da polícia.

"Não temos nenhuma crítica ao Ramagem, ele possui qualificação técnica e experiência. Damos total apoio a ele neste cargo e acreditamos que ele vai se posicionar favorável à continuidade da autonomia da instituição. A nossa crítica é ao processo de troca, que tem se tornado frequente e desgastado o nosso trabalho" Lorenzo Esposito - Diretor da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal no Espírito Santo

A expectativa de autonomia da Polícia Federal é compartilhada pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado. A gente vê com bastante tranquilidade essa nomeação. O Ramagem é bem visto na Polícia Federal, já participou de várias investigações e operações. Acima desta amizade com a família do presidente existe uma consciência do papel dele dentro da PF, destacou o presidente do sindicato, Marcus Firme.

Ele completa dizendo que caso haja perda de autonomia, a categoria vai reagir: O importante é manter a independência da instituição e eu acredito que ela será mantida. Existe uma lei que deixa clara a autonomia da Polícia Federal. Qualquer deslize, estaremos atentos para agir , completa.

Em seu pronunciamento de saída do Ministério da Justiça, Sergio Moro acusou Bolsonaro de tentar ter acesso a dados sobre inquéritos no Supremo Tribunal Federal e relatórios de inteligência. Como Valeixo não cedeu, teria sofrido pressão no cargo. Bolsonaro negou, mas em discurso disse que queria mais interação com a Polícia Federal.

Recebemos com espanto as declarações do presidente durante o pronunciamento. Existe uma grande diferença dos relatórios produzidos pela Inteligência e as investigações da Polícia Federal. A PF investiga fatos, crimes, assassinatos, e não faz o menor sentido o presidente receber informações sobre investigações enquanto elas estão em curso, criticou Esposito.