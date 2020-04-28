Inquérito sobre acusações de Moro pode ficar com indicado por Bolsonaro

Jair Bolsonaro é acusado de interferir no trabalho da Polícia Federal para proteger aliados investigados Crédito: Alan Santos/PR

Gilmar diz que é necessário aguardar a conclusão das diligências requeridas pelo procurador-geral da República e autorizadas pelo decano e que, a partir de então, pode haver uma conclusão - "até porque os fatos não são complexos assim", afirmou Gilmar.

"São depoimentos que podem ser colhidos rapidamente, eventualmente juntada de provas, comunicações. Não me parece algo que exija perícias, algo extremamente complicado, de modo que pode ser que em 90, 120 dias isso já esteja concluído", disse o ministro.

O decano da Corte deu 60 dias para que Moro seja ouvido pela Polícia Federal. Aras também pediu para que sejam apresentadas provas de corroboração da denúncia feita pelo ex-chefe da Justiça.

A afirmação de Gilmar foi feita durante sua participação em uma transmissão a vivo organizada pela Necton Investimentos. A avaliação do ministro se deu em resposta a um questionamento sobre eventual transmissão do inquérito para o sucessor de Celso de Mello.

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O decano deixará a Corte em novembro e caberá ao presidente Jair Bolsonaro escolher o próximo nome para o STF. Este herdará os processos de Celso de Mello, eventualmente o inquérito sobre o presidente.

Gilmar esclareceu o procedimento, indicando que se chegar novembro e o inquérito não estiver concluído, "em princípio" irá para sucessor do decano, indicado por Bolsonaro.