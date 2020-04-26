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Novos ataques

Bolsonaro diz que Moro mentiu sobre interferência dele na PF

'Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor geral', disse o presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 13:15

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 13:15

Moro e Bolsonaro
Jair Bolsonaro e Sergio Moro romperam aliança Crédito: A Gazeta
O presidente da República, Jair Bolsonaro, retomou os ataques ao seu ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, após o forte embate público dos dois na última sexta-feira. Em rede social, Bolsonaro disse neste domingo (26), que o seu ex-ministro "mentiu" ao afirmar que o presidente estaria tentando interferir na Polícia Federal.

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"Lamentavelmente o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF. Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor geral. Para mim os bons Policiais estão em todo o Brasil e não apenas em Curitiba, onde trabalhava o então juiz", escreveu o presidente.
Bolsonaro compartilhou vídeo da Presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo, Susanna Val Moore, em que ela defende que a autonomia da PF estaria firme.
"A PF é submetida ao controle externo do ministério Público Federal. Os principais atos das investigações obrigatoriamente necessitam de ordem judicial", disse Susanna no vídeo, para, depois, emendar:
"Percebemos que já existe uma autonomia, tem uma história dessa autonomia e que vai continuar. Então nós policiais federais acreditamos que a PF vai continuar trabalhando de forma independente e sem interferência."

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