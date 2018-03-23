Polícia faz operação em condomínio dominado pelo tráfico em Vitória

Operação da PM no Condomínio Villagio de Camburi, em Jardim Camburi, Vitória. Crédito: Fernando Madeira

divulgar a identidade dos suspeitos de matar o motorista de aplicativo Augusto Zatta, de 56 anos, a Polícia Militar realizou uma operação na tarde desta sexta-feira (23) no condomínio Village de Camburi, em Jardim Camburi, e encontrou drogas. Após a Polícia Civilde matar o motorista de aplicativo Augusto Zatta, de 56 anos, a Polícia Militar realizou uma operação na tarde desta sexta-feira (23) no condomínio Village de Camburi, em Jardim Camburi, e encontrou drogas.

A reportagem também esteve no condomínio durante a tarde e flagrou a operação dos policiais militares. Duas viaturas e duas motos estavam no local e percorreram todo o condomínio. Em um dos apartamentos foi encontrada uma quantidade não identificada de maconha, mas o dono da droga não foi localizado.

BANDIDOS AGEM EM CONDOMÍNIO

De acordo com o delegado Ricardo Toledo, responsável pela investigação, os bandidos comandam a venda de drogas no condomínio. Quando assumiram o tráfico, eles trocaram todos os cadeados para controlar quem entrava e saía do local. Os moradores eram ameaçados com uma pistola com mira laser e obrigados a abaixar o vidro do carro ao entrar no condomínio.

O CRIME

O motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56, foi assassinado após bandidos embarcarem na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

O corpo do motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56 anos, foi encontrado na manhã do dia 11 deste mês na Avenida Saturnino de Brito, perto da lanchonete Bob's, na Praia do Canto, em Vitória. O assassinato teria acontecido por volta das 4 horas da manhã.

Quando avistaram o corpo, moradores da região pensaram que poderia se tratar de um atropelamento. O Samu e a Polícia Militar foram chamados, mas quando chegaram ao local, os socorristas perceberam que o homem tinha uma perfuração na nuca.

Por volta das 6 horas, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o local e o corpo de José Augusto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).

Após encontrarem o corpo do motorista, a polícia recebeu uma outra denúncia. Um carro estaria abandonado, com as portas abertas e marcas de sangue, próximo a um posto de gasolina na Rua Antônio Damiani, também na Praia do Canto.