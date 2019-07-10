Plenário rejeita requerimento para retirar Previdência da pauta

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou há pouco, por 331 votos a 117, o requerimento apresentado pelo PCdoB para a retirada da reforma da Previdência da pauta da sessão de hoje.

O placar indica que o governo teria votos suficientes para aprovara o texto da reforma. São necessários 308 votos para aprovar a reforma em primeiro turno.

A oposição, no entanto, faz obstrução aos trabalhos por meio da apresentação de diversos requerimentos, que devem ser votados um de cada vez. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tentará pelo menos encerrar a fase de discussão da reforma ainda nesta noite.