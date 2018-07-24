Planalto pretende gastar R$ 1,5 milhão com desfile de 7 de setembro

O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer durante desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Apesar da crise econômica e da baixa popularidade do governo, o Palácio do Planalto está disposto a desembolsar R$ 1.527.738,23 para a realização do desfile de 7 de setembro deste ano que ocorre na Esplanada dos Ministérios.

Em um edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23), a Secretaria Especial de Comunicação Social, ligada à Presidência da República, propõe que este valor seja utilizado para a contratação de todo o serviço de organização e montagem do evento.

A vencedora do edital de licitação irá planejar, gerir e executar todas as ações que envolvem o desfile na Esplanada, além de fornecer estrutura física como arquibancadas, grades, tendas, tribunas de honra para autoridades com modelos de cadeiras e cores específicas. O edital prevê ainda a realização de um coffee break para 200 convidados, com a exigência de louças e talheres "adequados para o serviço", segundo o texto.