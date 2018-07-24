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Planalto pretende gastar R$ 1,5 milhão com desfile de 7 de setembro

Valor é quase o dobro do gasto no ano passado; estimativa de público é a mesma

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 21:25
O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer durante desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Apesar da crise econômica e da baixa popularidade do governo, o Palácio do Planalto está disposto a desembolsar R$ 1.527.738,23 para a realização do desfile de 7 de setembro deste ano que ocorre na Esplanada dos Ministérios.
Em um edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23), a Secretaria Especial de Comunicação Social, ligada à Presidência da República, propõe que este valor seja utilizado para a contratação de todo o serviço de organização e montagem do evento.
A vencedora do edital de licitação irá planejar, gerir e executar todas as ações que envolvem o desfile na Esplanada, além de fornecer estrutura física como arquibancadas, grades, tendas, tribunas de honra para autoridades com modelos de cadeiras e cores específicas. O edital prevê ainda a realização de um coffee break para 200 convidados, com a exigência de louças e talheres "adequados para o serviço", segundo o texto.
Embora a estimativa de público, de 30 mil pessoas, seja a mesma prevista no edital do ano passado, o valor estimado para o edital de 2018 é quase duas vezes maior que o valor oferecido pela empresa que venceu a licitação em 2017. A empresa M.M. Faleiros foi vencedora do edital para a realização do evento em 2017 oferecendo a realização do serviço por um total de R$ 787.500,00.

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