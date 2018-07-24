Planalto pretende gastar R$ 1,5 milhão com desfile de 7 de setembro

Apesar da crise econômica e da baixa popularidade do governo, o Palácio do Planalto está disposto a desembolsar R$ 1.527.738,23 para a realização do desfile de 7 de setembro deste ano que ocorre na Esplanada dos Ministérios.
Em um edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23), a Secretaria Especial de Comunicação Social, ligada à Presidência da República, propõe que este valor seja utilizado para a contratação de todo o serviço de organização e montagem do evento.
A vencedora do edital de licitação irá planejar, gerir e executar todas as ações que envolvem o desfile na Esplanada, além de fornecer estrutura física como arquibancadas, grades, tendas, tribunas de honra para autoridades com modelos de cadeiras e cores específicas. O edital prevê ainda a realização de um coffee break para 200 convidados, com a exigência de louças e talheres "adequados para o serviço", segundo o texto.
Embora a estimativa de público, de 30 mil pessoas, seja a mesma prevista no edital do ano passado, o valor estimado para o edital de 2018 é quase duas vezes maior que o valor oferecido pela empresa que venceu a licitação em 2017. A empresa M.M. Faleiros foi vencedora do edital para a realização do evento em 2017 oferecendo a realização do serviço por um total de R$ 787.500,00.