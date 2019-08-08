Home
>
Política
>
Planalto avalia novos nomes para integrar Cade

Planalto avalia novos nomes para integrar Cade

Arnaldo Hossepian e Guilherme Resende são os principais cotados para integrar o conselho

Agência Estado

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 13:24

 - Atualizado há 6 anos

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução

O procurador de Justiça Arnaldo Hossepian e o economista Guilherme Resende são os principais cotados para integrar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os indicados têm de passar por sabatina e serem aprovados pelo Senado antes da nomeação. Órgão que cuida da concorrência entre empresas no País, o Cade está sem quórum para julgamentos e com uma fila de fusões aguardando a análise do tribunal.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast na última sexta-feira, Bolsonaro resolveu retirar os nomes de Vinícius Klein e Leonardo Bandeira Rezende porque as indicações não haviam agradado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que reclamou de não ter sido consultado previamente. Os dois eram escolhas dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, a quem o Cade é formalmente vinculado, e da Economia, Paulo Guedes.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que retirou as duas indicações porque os nomes não eram adequados e que aceita indicações "de qualquer um" para essas e outras vagas na administração federal. Ele chegou a dizer que os nomes poderiam ser escolhidos ainda ontem - de acordo com fontes, ele quer resolver isto nesta semana para que o processo de sabatina comece já na próxima.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais