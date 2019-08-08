Mudanças

Planalto avalia novos nomes para integrar Cade

Arnaldo Hossepian e Guilherme Resende são os principais cotados para integrar o conselho

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 13:24 - Atualizado há 6 anos

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução

O procurador de Justiça Arnaldo Hossepian e o economista Guilherme Resende são os principais cotados para integrar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os indicados têm de passar por sabatina e serem aprovados pelo Senado antes da nomeação. Órgão que cuida da concorrência entre empresas no País, o Cade está sem quórum para julgamentos e com uma fila de fusões aguardando a análise do tribunal.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast na última sexta-feira, Bolsonaro resolveu retirar os nomes de Vinícius Klein e Leonardo Bandeira Rezende porque as indicações não haviam agradado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que reclamou de não ter sido consultado previamente. Os dois eram escolhas dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, a quem o Cade é formalmente vinculado, e da Economia, Paulo Guedes.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que retirou as duas indicações porque os nomes não eram adequados e que aceita indicações "de qualquer um" para essas e outras vagas na administração federal. Ele chegou a dizer que os nomes poderiam ser escolhidos ainda ontem - de acordo com fontes, ele quer resolver isto nesta semana para que o processo de sabatina comece já na próxima.

