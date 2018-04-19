PGR vai avaliar pedidos para investigar vídeo de Gleisi Hoffmann

Presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann gravou vídeo para a TV Al Jazeera Crédito: Reprodução/YouTube

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um procedimento para avaliar pedidos de investigação sobre as declarações da senadora Gleisi Hoffmann (PT-RS), que pediu o apoio do mundo árabe ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em vídeo divulgado nesta terça-feira. Na gravação, a presidente nacional do PT afirma que Lula é um "preso político" e convida "todos e todas" a se juntarem à luta pela liberdade do petista.

Segundo a PGR, trata-se da abertura de uma notícia de fato, um procedimento prévio dedicado a colher informações preliminares que servirão, em seguida, à decisão de instaurar ou não uma investigação sobre o vídeo de Gleisi. O órgão ressaltou ter recebido representações com o pedido de apuração, entre elas uma do deputado deferal Major Olímpio (PSL-RJ).

No vídeo veiculado nesta terça-feira pela emissora de TV do Qatar, Gleisi diz que Lula é um grande amigo do mundo árabe e ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. As declarações da senadora esquentaram o debate no plenário, nesta quarta-feira. A senadora Ana Amélia (PP-RS) subiu à tribuna e acusou a presidente nacional do PT de violar a Lei de Segurança Nacional ao pedir apoio dos árabes a Lula, preso no último dia 7 de abril, após condenação em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Ana Amélia declarou, no discurso, que o conteúdo do vídeo da petista poderia ser enquadrado no artigo 8º da Lei de Segurança Nacional, que prevê sanção a quem "aliciar indivíduos de outra Nação para que invadam o território brasileiro, seja qual for o motivo ou pretexto".