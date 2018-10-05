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Deputado

PGR pede ao Supremo urgência no julgamento de ação contra Ronaldo Lessa

Parlamentar (PDT/Alagoas) responde a processo por calúnia contra opositor político na campanha eleitoral de 2010
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 13:30

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 13:30

Procuradoria Geral da República (PGR) Crédito: Reprodução/Agência Brasil
A procuradora-geral, Raquel Dodge, enviou ao Supremo parecer no qual pede urgência no julgamento dos embargos infringentes na ação penal contra o deputado Ronaldo Lessa (PDT/AL) para que não haja prescrição punitiva. Raquel opina, ainda, pela rejeição dos embargos infringentes apresentados pela defesa do parlamentar. O deputado responde pela prática de calúnia na campanha eleitoral de 2010, prevista no artigo 324 do Código Eleitoral. À época, Lessa acusou publicamente seu opositor político Teotônio Vilela Filho de invasão e furto ao seu comitê de campanha.
As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.
Na Ação Penal 929, Lessa apresentou embargos alegando a prescrição da pretensão punitiva  prazo que o Estado tem para punir o réu.
Para a procuradora, no entanto, a defesa de Lessa não se atentou para as causas interruptivas do prazo prescricional. Raquel defende que o prazo fora interrompido no momento da publicação da sentença, não cabendo a extinção da punibilidade no caso.
A ação penal foi suspensa após concessão de medida cautelar pelo ministro Luiz Fux, que suspendeu os efeitos da condenação até o julgamento do mérito dos embargos infringentes.

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