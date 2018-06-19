PGR defende decisão de Moro que veda uso de provas contra delatores

A Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria Geral da República (PGR) emitiu uma nota técnica em que defende a decisão do juiz Sergio Moro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A Câmara de Combate à Corrupção da Procuradoria Geral da República (PGR) emitiu uma nota técnica em que defende a decisão do juiz Sergio Moro de vedar o uso de provas contra delatores e empresas que assinaram acordos de leniência. Na sexta-feira passada, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), chamou de "carteirada" a decisão de Moro, em entrevista ao GLOBO.

A reação do TCU, materializada nas críticas do ministro, motivou o colegiado  5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que funciona no âmbito da PGR  a elaborar uma nova nota técnica, em que diz terem sido acertados tanto o pedido da força-tarefa do Ministério Público Federal (MPF) na Lava-Jato em Curitiba quanto o despacho de Moro proibindo que provas sejam usadas contra delatores e empresas lenientes.

"A ressalva da utilização da prova contra os colaboradores eleva-se como medida de fortalecimento do instituto de colaboração premiada", diz o texto, concluído no fim da tarde desta segunda-feira. A nota é da comissão de assessoramento em leniência e colaboração premiada, que funciona no âmbito da Câmara de Combate à Corrupção. "O interesse público, de um lado, exige o compartilhamento das provas para as esferas civil e administrativa. De outro, o instituto exige proteção da situação de colaboradores contra sanções excessivas de outros órgãos públicos", cita a nota.

Moro atendeu a pedido da força-tarefa em Curitiba e retificou oito decisões que compartilhavam provas com os seguintes órgãos de controle: TCU, Ministério da Transparência, Controladoria Geral da União (CGU), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Banco Central, Receita Federal e Advocacia Geral da União (AGU). Ao alterar as decisões, o juiz especificou que as provas não podem ser usadas contra os delatores e as empresas colaboradoras, a não ser mediante autorização do próprio magistrado, em cada caso.