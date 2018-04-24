PF pede transferência de Lula e diz que já gastou R$ 150 mil após prisão

A Polícia Federal (PF) pediu a remoção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de suas dependências, em Curitiba. Na sexta-feira (20) foi pedido sob sigilo à juíza Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, que o ex-presidente deixe a cela especial preparada para início do cumprimento da pena de 12 anos e um mês de prisão no caso triplex do Guarujá (SP).

O ex-presidente Lula após discursar em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Nesta segunda-feira (23) a juíza responsável pela execução da pena de Lula determinou que o pedido seja analisado em um processo à parte. Autue-se em apartado o expediente.

O jornal "O Estado de S. Paulo" apurou que a PF não indicou para qual unidade prisional Lula deve ser removido. Já a "Folha de S.Paulo" informou que, em cerca de quinze dias, a PF já gastou R$ 150 mil para manter Lula em sua sede em Curitiba.

Em sua terceira semana encarcerado na PF, para início de cumprimento da pena - após encerramento do processo em segunda instância -, o ex-presidente Lula não fez o pedido de remoção para uma unidade prisional próxima do domicílio, um direito previsto na Lei de Execução Penal.

Nesta segunda-feira (23) a juíza negou pedido de 14 pessoas que queriam visitar Lula na cela especial em que está preso na PF alegando serem amigos do ex-presidente. Carolina Lebbos determinou que as visitas ao petista, enquanto ele estiver na unidade policial, estarão restritas aos familiares, além do contato regular com os advogados.