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Cela especial em Curitiba

PF pede transferência de Lula e diz que já gastou R$ 150 mil após prisão

Pedido da Polícia Federal foi feito sob sigilo a juíza da 12ª Vara Federal de Curitiba

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 16:50
A Polícia Federal (PF) pediu a remoção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de suas dependências, em Curitiba. Na sexta-feira (20) foi pedido sob sigilo à juíza Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, que o ex-presidente deixe a cela especial preparada para início do cumprimento da pena de 12 anos e um mês de prisão no caso triplex do Guarujá (SP).
O ex-presidente Lula após discursar em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Nesta segunda-feira (23) a juíza responsável pela execução da pena de Lula determinou que o pedido seja analisado em um processo à parte. Autue-se em apartado o expediente.
O jornal "O Estado de S. Paulo" apurou que a PF não indicou para qual unidade prisional Lula deve ser removido. Já a "Folha de S.Paulo" informou que, em cerca de quinze dias, a PF já gastou R$ 150 mil para manter Lula em sua sede em Curitiba.
Em sua terceira semana encarcerado na PF, para início de cumprimento da pena - após encerramento do processo em segunda instância -, o ex-presidente Lula não fez o pedido de remoção para uma unidade prisional próxima do domicílio, um direito previsto na Lei de Execução Penal.
Nesta segunda-feira (23) a juíza negou pedido de 14 pessoas que queriam visitar Lula na cela especial em que está preso na PF alegando serem amigos do ex-presidente. Carolina Lebbos determinou que as visitas ao petista, enquanto ele estiver na unidade policial, estarão restritas aos familiares, além do contato regular com os advogados.
Pela regra, Lula tem direito de ver a família uma vez por semana. O contato com os advogados é diário, durante os dias úteis da semana. Regras iguais as dos demais detentos que estão na carceragem da PF, que fica dois andares abaixo do local onde está sua cela especial. A aliados, ao advogado e nas mensagens ao militantes enviadas nas últimas semanas, o petista reclama do isolamento, não das condições físicas do cárcere.

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