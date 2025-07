Operação Korban

PF investiga desvio de emendas para eventos de jogos digitais no ES

Uma associação teria recebido recursos destinados a eventos estudantis de esportes eletrônicos por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte

As investigações buscam esclarecer possíveis irregularidades na execução de cerca de R$ 15 milhões em recursos públicos federais, repassados a uma associação do Distrito Federal por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, financiados com emendas parlamentares, para a realização de Jogos Estudantis de Esportes Digitais (JEDIS).>