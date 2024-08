PF faz operação contra desvio de fundos eleitorais no ES

O que diz a Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra informa que a operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quinta-feira (08), não tem qualquer relação com os atos da administração municipal e que foi direcionada a pessoa do vice-prefeito, Thiago Carreiro. O município se coloca à disposição das autoridades para observar as determinações legais e contribuir com qualquer investigação que dependa do poder público.