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Prisão

PF chumbou e colocou película negra em janela em sala de Temer

O chumbo é para impedir fuga. Já o revestimento preto impede que seja visto e tenha acesso ao pátio do prédio

Publicado em 22 de Março de 2019 às 16:17

Publicado em 

22 mar 2019 às 16:17
Michel Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Brasília
Desde a noite desta quinta-feira (21), o ex-presidente Michel Temer está acomodado em uma sala escura na Superintendência da PF no Rio, onde cumpre prisão preventiva (sem julgamento e por prazo indeterminado). Apesar de amplo - com três ambientes, incluindo banheiro privativo - o aposento foi totalmente lacrado para receber o prisioneiro.
Antigo escritório do corregedor da PF, a sala teve as janelas vedadas com chumbo derretido. Além de "chumbadas", as janelas foram cobertas de película negra, impedindo a vista ao pátio interno do prédio.
O chumbo é para impedir fuga. Já o revestimento preto impede que seja visto e tenha acesso ao pátio do prédio.
Sem iluminação natural, a sala mantém luminárias permanentemente acesas. Localizada no terceiro andar da superintendência da PF, o aposento tem uma sala maior -dividida por uma grande mesa de reunião- e uma antessala, onde fica um sofá e cadeiras.
Na sala maior, há uma aérea de trabalho, com mesa e cadeira. No lado oposto, em um canto, há uma cama de solteiro. Ao lado da mesa, está um frigobar. Uma TV também será levada ao local.
À noite, ofereceram jantar ao ex-presidente. Mas Temer recusou a oferta. 
Segundo relatos, Temer manifestou irritação ao chegar à sala. Ele se diz injustiçado.

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