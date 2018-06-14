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Operação Cui Bono

PF afirma que Temer avalizou compra de silêncio de Cunha

Relatório sustenta que há indícios suficientes sobre os pagamentos

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 09:17
Michel Temer e Eduardo Cunha Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
No relatório final da Operação Cui Bono, que investiga irregularidades na Caixa Econômica Federal, a Polícia Federal (PF) ressaltou o envolvimento do presidente Michel Temer na tentativa de compra de silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e do operador Lúcio Funaro.
A acusação é baseada na delação premiada do empresário Joesley Batista, da J&F, revelada com exclusividade pelo colunista Lauro Jardim, do GLOBO, em maio de 2017. Joesley gravou uma conversa com Temer no Palácio do Jaburu, em que o presidente, ao ouvir que o empresário estava de bem com Cunha, responde: Tem que manter isso aí, viu?
De acordo com a PF, foram encontrados indícios suficientes de materialidade e autoria atribuíveis a Temer. A PF diz que o presidente incentivou Joesley Batista a manter pagamentos a Cunha e Funaro, que estavam presos, para que os dois não fizessem acordos de delação premiada.
Em depoimento, Joesley afirmou que havia repassado R$ 5 milhões para Cunha, depois que ele foi preso, em outubro de 2016, como saldo de propina. Já Funaro teria recebido pagamentos menais de R$ 400 mil.
O empresário asseverou que deu ciência a Michel Temer sobre os pagamentos, deixando claro que se destinavam a garantir o silêncio dos dois, ao que sua Excelência (Temer) teria recomendado a manutenção de tais repasses, afirma o relatório.
Após a delação da JBS, Funaro fez um acordo e admitiu que tinha recebido dinheiro para ficar em silêncio.
O caso motivou uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer, barrada pela Câmara dos Deputados. O processo voltará a tramitar quando terminar o mandato do presidente.
Temer sempre negou as acusações. Um dos advogados do presidente, Eduardo Carnelós, chegou a dizer que ele foi vítima de uma tentativa de golpe.
Além da compra de silêncio de Cunha, o relatório também destaca que Temer deixou de comunicar às autoridades competentes a suposta corrupção de juízes e membros do Ministério Público, que foi narrada por Joesley no Jaburu.
O empresário disse que estava dando uma segurada em um juiz. Também afirmou que um procurador estava dando informação para ele, e que estava tentando substituir outro procurador. Temer não condenou os relatos de crimes e, depois, não mandou investigá-los.

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