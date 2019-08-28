PF adia indicação de novo chefe do RJ após interferência de Bolsonaro

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/PR

Nenhuma documentação para formalizar a indicação foi enviada para o governo até o momento e, agora, não há prazo para que isso ocorra.

A PF é subordinada a Moro, também enfraquecido em meio à divulgação de mensagens que mostram a atuação em parceria com os procuradores em diferentes processos da Lava Jato e que colocaram em xeque a atuação como juiz federal. Moro ainda tem sofrido seguidas derrotas no Congresso, onde tramita o pacote de medidas anticrime encaminhado por ele no início do governo.

Tácio Muzzi, diretor executivo do Rio de Janeiro, número 2, deve assumir a função interina por tempo indeterminado.

O tema se tornou relevante especialmente por causa da tentativa de interferência do presidente. Bolsonaro primeiro atropelou a PF anunciando a troca de comando que ainda estava sendo discutida internamente. O atual chefe do RJ,

Ricardo Saadi

, já tinha previsão para deixar o posto, mas ainda levaria semanas ou meses.

Carlos Henrique Oliveira, atual superintendente de Alexandre Saraiva, hoje superintendente no Depois, o presidente deu entrevistas rejeitando o nome escolhido pela direção do órgão para substituir Saadi, o de, atual superintendente de Pernambuco . Isso porque, segundo Bolsonaro, estava pré-conversado (não disse com quem), o nome de, hoje superintendente no Amazonas

O fato de o presidente ter, no mínimo, sugerido um nome provocou reação imediata na cúpula da PF, inclusive com ameaças para deixar os cargos. O entendimento de delegados e dirigentes é o de que a escolha do diretor-geral é de fato política, de atribuição do ministro da Justiça em acordo com o presidente, mas os cargos de superintendentes são blindados de interferência.

Quinze dias depois do início dessa crise, a temperatura baixou. O tom, internamente, também mudou. Se antes a cúpula da PF falava em renúncia coletiva caso o nome de Carlos Henrique Oliveira não fosse aceito, hoje o discurso é outro. A principal frase que tem sido dita agora é que continua sendo inadmissível uma indicação do presidente, mas não mais se fala na obrigatoriedade da nomeação de Carlos Henrique.

Lula foram resgatados. Ainda assim, o superintendente de Pernambuco continua sendo o escolhido da cúpula para assumir o Rio. O plano agora é "esperar a poeira baixar", segundo frase que tem sido usada internamente. A justificativa que está sendo usada é que um veto do Planalto a uma indicação não seria uma coisa inédita - até alguns exemplos da época de Dilma Rousseff foram resgatados. Ainda assim, o superintendente de Pernambuco continua sendo o escolhido da cúpula para assumir o Rio. O plano agora é "esperar a poeira baixar", segundo frase que tem sido usada internamente.

Na última segunda-feira (26), Moro e o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, fizeram uma visita à superintendência do Rio de Janeiro. A agenda, segundo o ministério da Justiça, já estava prevista há semanas.

Ricardo Saadi, ainda oficialmente o número 1 da superintendência do estado, se afastou do comando desde que a crise começou. Além de saída ter passado a ser conhecida publicamente, o fato de o presidente ter feito ataques criticando a "produtividade e gestão" acelerou o distanciamento da chefia, mesmo antes da remoção ser publicada.