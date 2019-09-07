Petistas são vaiados durante desfile de 7 de setembro em Vitória

Um grupo de petistas que carregava placas "Lula Livre" foi vaiado ao defender a soltura do ex-presidente da República. Eles passaram atrás do grupo que assistia ao desfile. Veja o vídeo:

O DESFILE

Depois de cinco anos, o desfile cívico-militar da Independência, no Espirito Santo, volta a ser realizado em Vitória. A apresentação teve início às 9h na Avenida Beira-Mar, no Centro da Capital.

O desfile tem a participação de 1350 estudantes e membros de organizações da sociedade civil e cerca de 1000 agentes das forças de segurança, entre membros do Exército, Marinha, Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra.