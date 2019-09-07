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Petistas são vaiados durante desfile de 7 de setembro em Vitória

O desfile aconteceu no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2019 às 09:29

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 09:29

Um grupo de petistas que carregava placas "Lula Livre" foi vaiado ao defender a soltura do ex-presidente da República. Eles passaram atrás do grupo que assistia ao desfile. Veja o vídeo:
O DESFILE
Depois de cinco anos, o desfile cívico-militar da Independência, no Espirito Santo, volta a ser realizado em Vitória. A apresentação teve início às 9h na Avenida Beira-Mar, no Centro da Capital.
O desfile tem a participação de 1350 estudantes e membros de organizações da sociedade civil e cerca de 1000 agentes das forças de segurança, entre membros do Exército, Marinha, Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra.
> Veja fotos e vídeos do desfile no Centro de Vitória
O evento conta também com as presenças do governador Renato Casagrande e da vice-governadora Jaqueline Moraes, do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, do senador Marcos Do Val dentre outras autoridades.

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